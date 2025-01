Vendita di alcolici ai minori: chiuso per cinque giorni un market 

Controlli sempre più ferrei alla Marina per contrastare la malamovida e far rispettare le regole nella vendita di alcolici. Così gli agenti della Polizia amministrativa hanno accertato, secondo le loro accuse, che il titolare di un mini market gestito da un cittadino straniero aveva ceduto bottiglie di alcolici a dei clienti minorenni. Così il questore Rosanna Lavezzaro ha disposto la chiusura della piccola attività commerciale per cinque giorni.

Un provvedimento, come prevede l’articolo 100 del Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza, che può essere preso dal questore per intervenire, cautelarmente, per prevenire le situazioni di pericolo per la sicurezza dei cittadini. La chiusura è scattata al termine di una serie di servizi disposti proprio dal questore alla Marina e svolto dalla Polizia in collaborazione con i Carabinieri e la Municipale. Secondo le accuse, il titolare del mini market avrebbe venduto, ripetutamente, alcolici a minorenni: in passato era stato sanzionato amministrativamente. I controlli proseguiranno soprattutto nel fine settimana. quando il centro città si anima per la presenza di numerosi ragazzi minorenni. (m. v.)

