VaiOnline
Unipol Domus.
21 agosto 2025 alle 00:24

Vendita alcolici, col campionato tornano i divieti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Torna il campionato di Serie A e ripartono i divieti in occasione delle partite alla Unipol Domus.

L'ordinanza 44/2025, firmata dalla vicesindaca Maria Cristina Mancini, dispone – a partire da domenica, giorno della partita d’esordio del Cagliari con la Fiorentina – il divieto temporaneo di vendita per asporto di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro o in lattine nelle aree in prossimità dello stadio.

Le prescrizioni scatteranno per tutte le gare casalinghe previste dal calendario del campionato di serie A, ma anche di Coppa Italia, oltreché in occasione di tutti i recuperi delle partite non disputate e di tutte le amichevoli che saranno giocate nello stadio.Il divieto scatterà dalle due ore antecedenti l’inizio delle partite e si protrarrà per le due ore successive dal termine delle stesse.l divieto di vendita per asporto vale nei confronti di tutti gli operatori commerciali e di tutti gli esercizi pubblici operanti, anche in forma ambulante, nelle aree in prossimità della Unipol Domus.

In particolare le aree interessate sono via Pessagno, dalla bretella di immissione con la via Campioni d’Italia a via Caboto;iale San Bartolomeo da via Campioni d’Italia a via Salvatore Ferrara;ia Salvatore Ferrara dalla rotatoria di via San Bartolomeo sino all’altezza del ponte sulla via Caboto e l’area del parcheggio "Cuore".

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

La riforma accende lo scontro: «Soluzioni trovate da noi»

Il centrodestra rivendica la primogenitura del documento della Giunta 
(al. car.)
Intervista

Zaia: «Il Governo compensi l’Insularità»

Il presidente del Veneto: giusto che i sardi rivendichino collegamenti migliori 
Lorenzo Piras
Sanità

Tour dell’Isola per un ricovero in Psichiatria

Un paziente gallurese trasportato da Sassari a Nuoro e poi Carbonia 
Andrea Busia
La storia

«Troppo stress, lascio la Asl»

Mandas, la pediatra si dimette: impossibile seguire mille bambini 
Paolo Carta
1936-2025

Pippo Baudo, a Militello in migliaia per l’ultimo abbraccio

Striscioni srotolati ai balconi dei palazzi, i negozi tutti chiusi per il lutto cittadino 
Regionali

Sì di Tridico: «In campo per il centrosinistra»

Centrodestra: rebus Veneto, Puglia e Campania. Milano, FI: subito un candidato   
caos a milano

Dà fuoco al check-in, panico a Malpensa

Giovane del Mali arrestato dalla Polaria, passeggeri in fuga dall’area partenze 