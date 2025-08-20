Vendita alcolici, col campionato tornano i divieti 

Torna il campionato di Serie A e ripartono i divieti in occasione delle partite alla Unipol Domus.

L'ordinanza 44/2025, firmata dalla vicesindaca Maria Cristina Mancini, dispone – a partire da domenica, giorno della partita d’esordio del Cagliari con la Fiorentina – il divieto temporaneo di vendita per asporto di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro o in lattine nelle aree in prossimità dello stadio.

Le prescrizioni scatteranno per tutte le gare casalinghe previste dal calendario del campionato di serie A, ma anche di Coppa Italia, oltreché in occasione di tutti i recuperi delle partite non disputate e di tutte le amichevoli che saranno giocate nello stadio.Il divieto scatterà dalle due ore antecedenti l’inizio delle partite e si protrarrà per le due ore successive dal termine delle stesse.l divieto di vendita per asporto vale nei confronti di tutti gli operatori commerciali e di tutti gli esercizi pubblici operanti, anche in forma ambulante, nelle aree in prossimità della Unipol Domus.

In particolare le aree interessate sono via Pessagno, dalla bretella di immissione con la via Campioni d’Italia a via Caboto;iale San Bartolomeo da via Campioni d’Italia a via Salvatore Ferrara;ia Salvatore Ferrara dalla rotatoria di via San Bartolomeo sino all’altezza del ponte sulla via Caboto e l’area del parcheggio "Cuore".

