Vendeva sigarette senza autorizzazione: scatta la multa 

Numerose sigarette elettroniche e prodotti derivanti dal tabacco sequestrati e multe per migliaia di euro. È il bilancio di una serie di controlli effettuati negli ultimi giorni dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in diversi esercizi commerciali della provincia e dell’hinterland in particolare.

Durante questo intervento, i funzionari dell’Agenzia, si sono fermati anche in un esercizio commerciale di Sestu dove viene regolarmente svolta attività di gioco. Durante il controllo, l’attenzione degli uomini delle Dogane è stata attirate da una teca dove, stando all’accusa, erano esposte al pubblico sigarette elettroniche (e-cig) e altri prodotti accessori da fumo ma senza che il titolare fosse autorizzato alla vendita.

I funzionari avrebbero così deciso di approfondire il controllo, aprendo dei cassetti sistemati al di sotto del bancone e perquisendo una saletta. Avrebbero così recuperato diverse sigarette di cui il commerciante non avrebbe saputo indicare la provenienza. Tutto il materiale è stato sequestrato e il titolare rischia ora pesanti sanzioni amministrative. L’operazione dell’Ufficio dogane ha interessato diversi altri esercizi commerciali: operazione di routine che questa volta ha portato anche al sequestro di sigarette.

