Vendeva cocaina, in manette un 51enne 

Lo seguivano da alcune settimane e venerdì Antonio Cau, 51 anni disoccupato di Sestu, è caduto nella rete dei carabinieri che lo hanno sorpreso a spacciare cocaina, arrestandolo dopo una perquisizione domiciliare che ha consentito di recuperare anche altra droga. Mandato ai domiciliari, l’indagato è comparso ieri mattina di fronte al giudice monocratico del Tribunale di Cagliari che ha convalidato il fermo, rinviando il processo al 23 novembre: nel frattempo, l’uomo dovrà restare agli arresti in casa.

L’intera operazione è stata coordinata dal luogotenente Riccardo Pirali che si è appostato in una strada del centro abitato assieme ad altri militari della Stazione.

I carabinieri hanno così notato Cau mentre cedeva una dose di droga a un acquirente: due grammi e mezzo la cocaina subito recuperata. Gli stessi militari hanno perquisito l’abitazione dell’uomo, trovando altri 17,5 grammi di polvere bianca, due grammi di marijuana, materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione.I militari hanno subito informato il giudice che ha disposto gli arresti domiciliari a carico del presunto pusher. Per lui è scattata l'accusa di detenzione e spaccio di stupefacenti. Ieri mattina il suo trasferimento in Tribunale per l’udienza di convalida. Subito dopo, Antonio Cau è stato riportato a casa in attesa del processo di giovedì prossimo.

RIPRODUZIONE RISERVATA