Vendetta di fuoco: operaio in cella per incendio doloso 

L’accusa è pesante: aver appiccato l’incendio che il 10 luglio scorso, a Gutturu ’e Forru, nelle campagne di Villacidro, ha ridotto in cenere mille metri quadrati di vegetazione secca e un veicolo e che, senza il tempestivo e massiccio intervento delle squadre antincendio di Forestale e vigili del fuoco, avrebbe rischiato di coinvolgere il bosco vicino.

Ieri, su disposizione della Procura gli uomini del Nucleo investigativo del servizio territoriale di Cagliari del Corpo forestale hanno accompagnato in carcere, a Uta, Mauro Boi, 50 anni, operaio villacidrese. Dovrà rispondere di incendio boschivo doloso. Secondo gli investigatori, ha agito con la precisa intenzione di danneggiare il proprietario del terreno: lo minacciava da tempo per vecchie questioni di soldi. In pratica, una vendetta di fuoco.

Boi quel 10 luglio era a Gutturu ’e Forru: l’uomo, che per le forze dell’ordine è una vecchia conoscenza (nel suo curriculum ci sono due arresti per furto e il coinvolgimento, otto anni fa, in un processo per spaccio di droga), era stato notato passare e fermarsi proprio nel punto dove era divampato l’incendio, per poi scappare al propagarsi delle fiamme.

L'incendio, secondo quanto è risultato dai rilievi, era stato innescato versando della benzina al suolo e dandole fuoco. Le fiamme si erano sviluppate con grande rapidità.

Gli investigatori del Corpo forestale hanno consegnato un rapporto dettagliato alla Procura della Repubblica di Cagliari. La pm Rossana Allieri, considerati i gravi indizi di colpevolezza raccolti e la pericolosità di Mauro Boi (si è ritenuto che potesse reiterare il reato con condotte ancora più gravi) ha richiesto al giudice per le indagini preliminari Luca Melis l’applicazione della custodia cautelare in carcere, ottenuta ed eseguita ieri.

Si tratta del secondo arresto per incendio boschivo doloso eseguito quest’anno operato dal Corpo forestale in Sardegna, attualmente impegnato in indagini per identificare i responsabili degli incendi che hanno interessato l’Isola nelle ultime settimane, a proposito dei quali potrebbero esserci sviluppi in tempi brevi.

RIPRODUZIONE RISERVATA