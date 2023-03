Vendetta del Latte Dolce 

Carbonia 1

Latte Dolce 2

Carbonia (4-3-3) : Idrissi, F. Mastino, Orrù, Serra (33’ st Fontana), Isaia, Hundt, Prieto, Lambroni (5’ st Mancini), Porcheddu, Dore (25’ st Monteiro), Porru. In panchina Kirby, Porcu, Deluna, Sartini, Fidanza. Allenatore Mingioni.

Latte Dolce (4-4-2) : Congiunti, Pireddu, Canu, Cabeccia, Russu, Tuccio (6’ st Padovani), Piga, Saba (20’ st Olivera), Grassi (20’ st Piredda), Piassi (25’ st Marcangeli), Scognamillo (43’ st Serra). In panchina Panai, Salaris, Dore. Allenatore Giorico.

Arbitro : Pasquetto di Crema.

Reti : nel primo tempo 7’ Porcheddu, nella ripresa 11’ Saba, 40’ Piredda.

Note : espulso Porru, ammoniti Grassi, Cabeccia, Russu, Porcheddu, Saba, Serra, Hundt, Isaia.

Carbonia. Con una fatica immane, 11 contro 10, e un arbitraggio imbarazzante in alcuni momenti chiave, il Latte Dolce vince 2-1 a Carbonia restituendo analogo risultato con cui all’andata vinsero i minerari a Sassari. Ma il Carbonia (con in campo un Allievo: Lambroni) deve cospargersi il capo di cenere: sull’1-0 ha dilapidato la palla del raddoppio, incappato in modo infantile in alcune ammonizioni.

La cronaca

Gara aperta e biancoblù subito avanti: fuga prorompente di Fabio Mastino e cross-bomba su cui si avventa Porcheddu che mette in rete. Poi Idrissi miracoloso su fucilata di Cabeccia ma al 19’ vale quanto un gol il salvataggio di Pireddu: sfiora la palla una frazione di secondo prima che Porcheddu la depositi a porta vuota. E sempre Porcheddu al 30’ sceglie una spettacolare rovesciata a porta vuota: fuori.

La svolta

Al 31’ cambia la gara: Porru in un minuto incassa due ammonizioni (la seconda pressoché inesistente) e il Carbonia pagherà cari nella ripresa errori suoi e arbitrali. All’11’ Saba su corner impatta di testa per l’1-1. Poi la spinta (confusionaria) dei primi in classifica non produce mai effetti concreti sino al 40’ quando Pireddu viene lasciato solo sulla destra per l’impasse della retroguardia di casa. Rimonta completata ma al 50’ gli ospiti traballano su un’incursione di Fontana.

