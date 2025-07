Vendetta contro la Nfl, ex atleta uccide quattro persone 

Washington. Dal Nevada a New York in auto con un fucile d’assalto, avendo come target il quartier generale della Nfl, la Lega di football professionistico Usa, colpevole a suo avviso di nascondere in nome dei profitti il pericolo di questo sport: l’encefalopatia traumatica cronica (Cte), causata dai frequenti colpi alla testa e di cui lui stesso, un tempo giovane promessa del football, diceva di soffrire. Sarebbe questo il movente di Shane Devon Tamura, l’autore della sparatoria nel blindatissimo grattacielo di 345 Park Avenue, nel cuore di Manhattan, dove ha ucciso un agente “eroe” e altre tre persone prima di togliersi la vita. Ma senza colpire il suo bersaglio perché avrebbe preso un ascensore sbagliato.

La ricostruzione è del sindaco di Nyc Eric Adams, ma sembrerebbe corroborata da un biglietto di tre pagine trovato nel portafoglio del killer. Nella nota il giovane - residente a Las Vegas, dove lavorava nel reparto sicurezza di un casinò - afferma di essere affetto dalla Cte, attaccando la Nfl e chiedendo di studiare il suo cervello. La patologia può essere diagnosticata in modo definitivo solo dopo la morte, anche se alcuni sintomi sono noti: il comportamento impulsivo, la depressione e pensieri suicidi. «Il football di Terry Long mi ha causato la Cte e mi ha fatto bere un gallone di antigelo», ha scritto l’attentatore, riferendosi ad un ex giocatore di football dei Pittsburgh Steelers diagnosticato con questa malattia e suicidatosi dopo aver bevuto antigelo nel 2005. La polizia ha confermato che il giovane, nato alle Hawaii e senza significativi precedenti penali, aveva «una storia documentata di problemi di salute mentale». L’ennesima strage americana, la 254ª dell’anno e la peggiore a Nyc negli ultimi 25 anni, riapre le polemiche sulle armi da fuoco. «Confido che le forze dell’ordine riescano a scoprire perché questo pazzo ha commesso un atto di violenza così insensato», ha scritto su Truth Donald Trump. Come se il problema fosse il movente, e non l’eccessiva diffusione di armi nel Paese, comprese quelle d’assalto.

Tamura ha ucciso un uomo, una donna e l’agente che ha tentato di fermarlo, Didarul Islam, 36 anni, immigrato del Bangladesh che, fuori servizio, lavorava nel palazzo: lascia due figli piccoli e la moglie incinta. Tra le vittime anche una dirigente 43enne di Blackstone, Wesley LePatner.

