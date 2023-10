«Vendete il camping Le Dune» 

«Il campeggio comunale Le Dune di Costa Rei? Per come sono andate le gare sino ad oggi, cioè deserte, meglio venderlo anziché darlo in concessione». A lanciare la proposta (e anche una critica all’intero Consiglio) è il gruppo politico Officina Murera appena uscito in segno di protesta proprio dal Consiglio comunale dove era rappresentato da Valerio Boi e Roberta Murgia.

Idee a confronto

«La concessione per sedici anni che è stata approvata all’unanimità – mettono in evidenza gli esponenti di Officina – è molto gravosa per la sua lungaggine legata al tempo di assegnazione ma soprattutto perché alla scadenza del contratto ci verrà restituito un immobile declassato, vetusto e inadeguato dal punto di vista tecnologico». E dunque «la scelta della vendita, vista l’evoluzione degli eventi, è forse la soluzione più appropriata. Il canone di locazione per 16 anni procurerà, sommandolo negli anni, un introito inferiore a quello di una possibile vendita». Inoltre «i proventi potrebbero essere utilizzati per acquistare Casa Cucca, riqualificare la via Roma e realizzare il lungo mare a Costa Rei». Una battaglia però che il gruppo Officina rischia di combattere in solitudine. Non solo da parte della maggioranza c’è l’intenzione di non vendere («Se si vende – ha spiegato più volte il sindaco Salvatore Piu – lo si fa quando le cose sono al massimo del loro valore, non di certo in queste situazioni») ma anche da parte dell’opposizione rappresentata dal gruppo Obiettivo Muravera: «Ritengo – spiega il capogruppo Gianfranco Sestu – che in questo momento non sia conveniente vendere per diversi motivi, ad esempio chi acquista dovrebbe fare dei lavori per 400mila euro più altri 300mila per i danni causati dall’incendio». E quindi «gli acquirenti non acquisterebbero al prezzo di mercato non avendo di fatto una struttura pronta e dunque vendere oggi quel bene comunale significa svenderlo». Per Sestu, inoltre «la struttura data in gestione ha portato nelle casse comunali per oltre 20 anni altri introiti come Tari e tassa di soggiorno». In ogni caso «si vende una volta sola e andrebbe valutato bene dove finir ebbero i soldi di una possibile vendita. Ci sarebbe infatti il rischio di sperperare l’introito in opere inutili o magari incompiute».

Il valore

Sulla stessa linea anche Giovanni Iozza, uno degli imprenditori interessato alla gestione : « Adesso il campeggio non ha molto valore, se proprio lo si vuole vendere bisogna prima farlo ripartire. Nel giro di pochi anni può arrivare ad un valore di dieci milioni di euro». Per Iozza però non va bene neanche il bando appena modificato dal Consiglio: «Non basta dimezzare il canone per i primi tre anni, lo si dia gratis per i primi 6 o 7 anni in cambio di investimenti notevoli. Io ci vedrei bene un centro sportivo sempre aperto».



