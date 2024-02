«Vendendo carciofi ho trovato un’amica» 

Inviata

Villacidro. «Amo questo lavoro, anche se è faticoso e certi giorni non ne vale proprio la pena. Ma mi dà soddisfazione e ho fatto amicizia con molte clienti, per non parlare di Miranda». Da tredici anni presidia la piazzola al chilometro 5 della Provinciale alle porte di Villacidro: ogni giorno alle 9 del mattino apre i portelloni del vecchio Peugeot bianco e vende carciofi (un euro l’uno), finocchi (2,50 quattro pezzi) e altri ortaggi stagionali. Chiude bottega alle 13,30 per tornare nei campi. Maristella Figus, 51 anni di Villasor, non salta un giorno. Sole, pioggia e freddo non la spaventano: per difendersi dal gelo, per esempio, se ne va in giro con un mucchio di giacche pesanti ammonticchiate sul sedile del furgoncino nel quale qualche volta cerca riparo.

L’abbraccio

A darle sicurezza, più di ogni altra cosa però, è un’amicizia nata per caso e per vicinanza. A due metri dal suo punto vendita open air c’è la casa di Miranda Zirano, casalinga 67enne, pronta ad accogliere, rifocillare, scaldare e, quando serve, offrire l’uso del bagno. «Avere Maristella che vende i suoi prodotti qui davanti non mi ha mai dato fastidio, anzi. Molti anni fa venivano i suoi genitori e poi, quando si è sposata, è arrivata lei. La prima volta che le ho chiesto se voleva entrare era bagnata fradicia per la pioggia, io a casa ho il caminetto e allora le ho dato un cambio e si è asciugata», racconta Miranda mentre Billy, Stella e Pallina, i suoi tre cagnolini, le corrono intorno alle gambe. «Sapere di avere un’amica mi fa stare più tranquilla ma è ovvio che spesso qua fuori c’è da avere paura».

Le minacce

L’ultima volta è stata una settimana fa. Un automobilista di Villacidro ha accostato e parcheggiato nello sterrato a un metro da lei. «Mi ha chiesto a quanto erano i carciofi e quando gli ho risposto, ha iniziato a urlare, a offendermi. Non sapevo cosa fare, ho continuato a occuparmi delle mie cose, l’ho lasciato perdere, cercato di attirare l’attenzione di alcuni passanti che, però, non mi hanno capita. Alla fine è arrivato un altro cliente e quello è andato via. Purtroppo qualche volta va così». Per il resto i giorni scivolano via più o meno tutti uguali. Sveglia tra le 4 e le 4,30 del mattino, colazione e poi subito nei campi per tagliare i carciofi e i finocchi da vendere sulla Provinciale. «Io arrivo alle 9 e resto fino alle 13,30, torno a casa e dopo pranzo, intorno alle 15, si torna in campagna fino a quando non fa buio. Ogni giorno sono 18 o 19 ore di lavoro. Ma in tasca non mi resta nulla».

In crisi

I conti sono presto fatti. «L’azienda è di mio marito, socio della cooperativa agricola. L’anno scorso ha conferito 150 quintali di grano e, tolte le spese, non è rimasto niente. Anche vendere le cose al mercato non conviene, un carciofo dovremmo darlo a 4 centesimi. Che senso ha?». L’idea di aprire bottega sulla strada che collega Villacidro a San Gavino è arrivata così: «I commercianti che vendevano i nostri prodotti raddoppiavano il prezzo e io pensavo che non fosse giusto. Abbiamo scelto la vendita diretta, Un giorno eravamo in macchina, ci siamo guardati e abbiamo detto “Fermiamoci qui”. Non siamo più andati via». Sacrifici a parte, il lavoro riserva più di una soddisfazione. «A me piace promuovere i nostri prodotti. Certe volte mi chiedono ricette e consigli, e non solo sul cibo. Parliamo, ci confrontiamo e mi tocca pure fare la psicologa».

