Vendemmia, si parte col sorriso 

Il disastro è stato scongiurato. La vendemmia 2024 è infatti partita in Sardegna con ottime prospettive e se la siccità che ha attanagliato le campagne per tutto l’anno influirà certamente sulla produzione, non sarà altrettanto sulla caratteristica delle uve, da nord a sud dell’Isola cresciute sane e di altissima qualità.

Prudenza

E se le dita per qualche altra settimana resteranno saldamente incrociate sperando in un clima mite, bagnato possibilmente da un po’ di pioggia, sul viso dei produttori si può già intravedere un mezzo sorriso di chi può tirare un sospiro di sollievo per il pericolo scampato di una possibile annata distrutta dal caldo.

In effetti, più di un’ombra si addensa ancora sui vigneti sardi di oggi e soprattutto di domani. Le alte temperature e le precipitazioni scarse hanno idealmente diviso le campagne dell’Isola in due: da una parte le pochissime privilegiate che hanno potuto contare sull’irrigazione artificiale; dall’altra quelle che invece hanno dovuto sperare solo sulla generosità del cielo.

L’esperto

Mariano Murru, presidente regionale di Assoenologi, ammette che la stagione «andrà meglio del previsto» considerando i presupposti di inizio anno. «L’inverno e la primavera si sono rivelati miti e con precipitazioni limitate. E se da una parte la mancanza di acqua non è stata certo una bella notizia, dall’altra però abbiamo evitato il diffondersi di insetti e malattie come peronospora e oidio. Questo ha influito sulla crescita, seppure anticipata dal caldo di sette/dieci giorni, di grappoli belli e sani ovunque in Sardegna che dovrebbero portare a un vino di eccellente qualità».

I danni

Discorso diverso per le quantità attese. «Dai primi sondaggi tra i produttori, stimiamo un calo della produzione che potrà oscillare dal 10 al 15%», dice ancora Murru. «Il bilancio però non sarà uguale per tutti. Le piogge intermittenti hanno infatti creato una situazione a macchia di leopardo con terreni che a distanza di pochi chilometri vedranno i raccolti molto diversi fra loro».

La Nurra o l’Algherese riusciranno a fare l’accoppiata vincente: “qualità-quantità”, mentre territori, come il Sulcis o alcune zone del Campidano, nei quali le piogge si sono fatte meno frequenti, «potranno subire un taglio delle produzioni del 40/50%».

La questione dell’approvvigionamento idrico ogni anno si fa più centrale nell’economia di una vendemmia. «È innegabile, l’Isola si divide sostanzialmente tra coloro che possono contare sui sistemi irrigui e chi no», ribadisce il rappresentante degli enologi. «Motivo per il quale dobbiamo fin da subito avviare un ragionamento per poter gestire le risorse idriche al meglio. Occorre infatti evitare gli sprechi, lavorare con i consorzi di bonifica e cercare di allargare la rete di irrigazione il più possibile per portare l’acqua dove serve ed evitare di creare agricoltori di serie A e di serie B, penalizzati al di là della loro bravura come viticoltori».

