Vendemmia scarsa, ma la qualità dell’uva salva la stagione 

Un sospiro di sollievo si diffonde tra i filari dell’Isola. Purtroppo non ovunque, ma in gran parte dei vigneti sardi la vendemmia 2024 si sta svolgendo in queste settimane con risultati ben migliori di quelli temuti a inizio estate. Il bilancio tracciato da Assoenologi lo ha confermato nel suo report annuale: perché se il calo di produzione atteso rispetto all’anno scorso sarà in media del 20% (con punte anche del 70% nella campagne più sfortunate) la qualità delle uve manterrà l’eccellenza delle annate passate.

I numeri

Ciò non toglie che la Sardegna chiuderà questa stagione con uno dei peggiori risultati quantitativi d’Italia. La raccolta 2024 dovrebbe trasformarsi nelle cantine in circa 347mila ettolitri di vino e mosto, appunto un quinto in meno rispetto ai 434mila dell’anno scorso. Peggio di noi ha fatto solo la Lombardia con una perdita del 30% ma su una produzione quasi tripla se messa a confronto con quella sarda. Il tracollo delle quantità pesa ancora di più considerato che il bilancio nazionale chiuderà invece con un aumento del 7,1% grazie alle buone annate previste al Centro-sud.

Pericolo scampato

Nell’Isola, nonostante le ingenti perdite registrate soprattutto nei terreni non irrigati, si può comunque accennare un sorriso.

«La raccolta è iniziata a fine luglio con le varietà per la produzione di basi spumante, ed è proseguita con il vermentino nella prima decade di agosto», spiegano gli esperti di Assoenologi. «A metà agosto, qualche pioggia e un abbassamento delle temperature hanno dato un po' di sollievo alle piante, che hanno proseguito più agevolmente la maturazione delle uve, ma al sud vi sono state alcune perdite di produzione importanti in particolari in alcuni areali del Campidano di Cagliari e del Sulcis».

Dalle campagne comunque confermano: «La qualità delle uve è ottima in generale. Vermentino, moscato e altri vitigni stanno dando risultati ottimi, soprattutto in zone come Alghero, Gallura e Sulcis. Nel Nuorese e in Ogliastra, il clima favorevole ha permesso una buona produzione, specialmente per il cannonau. La quantità è in calo, quindi, ma con una qualità che si prospetta eccellente su tutte le tipologie di ottimi vini».

Meteo pazzo

Tuttavia, il lavoro di agricoltori ed enologi quest’anno non è stato affatto facile. «L’annata 2024 si caratterizza per un inverno mite e poco piovoso con temperature al di sopra della media, condizioni che si sono protratte anche nella primavera, portando ad un anticipo delle fasi fenologiche ed escludendo i fenomeni delle gelate avuti gli scorsi anni», si legge nel rapporto Assoenologi riferito alla Sardegna. «I mesi di maggio e giugno sono stati caratterizzati anch’essi da precipitazioni e temperature abbastanza miti, condizioni che hanno evitato lo sviluppo delle crittogame, e le perdite avute lo scorso anno a causa della Peronosporae Oidio».

La mancanza di precipitazioni «ha per contro creato problemi nello sviluppo vegetativo delle piante, sofferenti a causa della siccità, soprattutto nel sud dell'Isola nei vigneti non provvisti di sistemi di irrigazione. Le alte temperature del mese di luglio hanno confermato l’anticipo dell’invaiatura e a seguire della maturazione influendo di circa 7/10 giorni sulla data della raccolta rispetto allo scorso anno».

RIPRODUZIONE RISERVATA