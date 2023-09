Vendemmia: meno uva ma di ottima qualità 

Meno uva ma di ottima qualità, con la prospettiva che il raccolto di quest’anno garantisca ottimi vini. Nell’hinterland e nel Parteolla la vendemmia va avanti da una decina di giorni, soprattutto col taglio delle uve bianche: malvasia (ormai poca cosa), nasco e vermentino. Presto verrà raccolta la Monica e il Cannonau e le altre uve rosse tipiche della zona. I dati sono presto detti: complessivamente si annuncia un calo in produzione del 20 per cento, ma come detto la qualità è assicurata. Ovviamente chi ha avuto la possibilità di intervenire con l’irrigazione sta raccogliendo molto di più di chi invece è costretto a ripiegare su una viticoltura a secco.

Clima avverso

I guai maggiori si contano a Donori per i danni provocati prima dalla grandine poi dalle temperature africane di luglio. Danni consistenti anche in alcune zone di Serdiana . «Sono dati reali», dice Sandro Murgia, presidente della Cantina di Dolianova dove conferiscono diversi produttori dell’hinterland: «Si raccolgono meno uve, ma abbiamo avuto un nasco e un moscato con un’ottima gradazione zuccherina. Sarà lo stesso per il vermentino, il cui raccolto sarà ultimato in settimana. Per il futuro – aggiunge Murgia – bisogna puntare (ed è quello che si sta facendo da sempre) su vini imbottigliati “ammiccanti”, con una graduazione alcolica contenuta a beneficio anche dei giovani».

Mariano Murru, presidente di Assoenologi: «I grappoli non colpiti dalla peronospora e dall'oidio garantiscono un’ottima qualità. Quindi ci attendiamo ottimi vini. Dove non si è intervenuti tempestivamente, con trattamenti anticrittogamici e con l'irrigazione, si registrano perdite piuttosto pesanti. In altre zone dell’Isola, nell’Algherese ad esempio, non ci sono stati problemi di gelate e di grandine, è piovuto di più in primavera ma anche ad agosto e le viti hanno potuto ultimare meglio la maturazione».

Valorizzazione

«Finora – racconta Lucien Angei, enologo della Cantina di Quartu con sede a Maracalagonis – abbiamo raccolto il vermentino con tanta qualità». Oggi, annuncia, inizierà «la raccolta del syrah, poi della monica e delle altre rosse». Calo di produzione confermato ma «uve sane con la certezza di fare ottimi vini».

«Si stanno raccogliendo ottime uve», dice anche Bruno Perra, di Maracalagaonis: «Siamo solo all’inizio».

Notevolmente ridotta negli ultimi decenni la superficie vitata tra Settimo, Sinnai , Maracalagonis, Quartucciu. E intanto si premiano anche i vini fatti in casa, come recentemente a Maracalagonis, mentre a Settimo ci sarà la rassegna della malvasia, prodotto tipico locale con una superficie ormai ridotta a lumicino.

