Vendemmia, l’Italia perde il primato  

Per la prima volta dopo anni l’Italia non è più il maggiore produttore mondiale di vino, superata in quantità dalla Francia se le prime stime sulla vendemmia in corso segnata dal grande caldo saranno confermate. È quanto emerge dall’analisi della Coldiretti in riferimento alla vendemmia in corso che potrebbe concludersi con uno storico sorpasso dal punto di vista dei volumi.

Le stime

In Italia, sottolinea la confederazione un una nota, si stima una produzione in calo del 14%, intorno ai 43 milioni di ettolitri contro i 50 milioni registrati la scorsa stagione, facendo entrare il 2023 fra i peggiori anni dell’ultimo secolo insieme al 1948, al 2007 e al 2017. In Francia, nonostante i danni della peronospera e della siccità, secondo le stime del servizio di statistica del ministero dell’Agricoltura francese, la vendemmia dovrebbe attestarsi tra i 44 ed i 47 milioni di ettolitri, in linea con la media del periodo 2018-2022, mentre la Spagna, dovrebbe restare terza con circa 36 milioni di ettolitri.

Buone notizie

La sfida in realtà, evidenzia Coldiretti, è basata soprattutto sulla valorizzazione della produzione che in Italia si attende comunque di alta qualità, anche grazie alle 635 varietà iscritte al registro viti, il doppio rispetto ai francesi, con le bottiglie destinate per circa il 70% a Docg, Doc e Igt.

Il processo di qualificazione del vino “Made in Italy” è confermato dal successo dell’export anche in Francia dove con un balzo del +18,5% in valore nei primi cinque mesi del 2023, secondo le elaborazioni Coldiretti su dati Istat.

Prospettive

Per la vendemmia molto dipenderà ancora dall’evoluzione delle temperature e delle precipitazioni e dall’impatto dei cambiamenti climatici, con i viticoltori che devono stare sempre più attenti alla scelta del giusto momento per la raccolta e la lavorazione in cantina in un percorso iniziato ad agosto con le uve da spumanti Pinot e Chardonnay che – sottolinea la Coldiretti - prosegue a settembre ed ottobre con la Glera per il Prosecco e con le grandi uve rosse autoctone Sangiovese, Montepulciano, Nebbiolo e si conclude addirittura a novembre con le uve di Aglianico e Nerello su 658mila ettari coltivati a livello nazionale.

