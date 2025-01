Dopo aver ricevuto il marchio di qualità per Sa Festa de sa Binnenna 2024, riconosciuta sagra d’eccellenza, la Pro Loco sarà premiata con una cerimonia ufficiale in Senato, in programma il 19 marzo. L'annuncio è arrivato ieri dall’ente Pro Loco italiane, che ha rilasciato 21 marchi di qualità a enti che organizzano eventi considerati di alto pregio.

RIPRODUZIONE RISERVATA