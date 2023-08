Vendemmia, disastro scongiurato 

La grande paura è passata e in molti possono tirare un sospiro di sollievo. La vendemmia 2023 (le dita restano comunque saldamente incrociate) dovrebbe aver infatti evitato la catastrofe e, tranne qualche territorio più penalizzato di altri, l’Isola potrebbe iniziare la raccolta verso la metà di agosto con buone prospettive.

Timori

La mancanza di piogge in autunno e inverno, seguita dagli acquazzoni primaverili e da un inizio estate a temperature folli, avevano seriamente messo in allarme le cantine, preoccupate per la salute dei filari attaccati prima da malattie come Peronospora e Oidio e “cotti” poi dal sole cocente di luglio. Il tutto aggravato dagli allarmi lanciati poche settimane fa dai vitigni nuoresi e ogliastrini, tra i più devastati dal grande caldo e pronti a dire addio ad almeno la metà del raccolto.

Gli ultimi sopralluoghi nelle campagne hanno però rassicurato enologi e imprenditori: il maestrale che ha ridato ossigeno all’intera Isola morsa dall’afa è riuscito infatti a rivitalizzare anche le viti a rischio “insolazione”, permettendo di guardare alle prossime settimane con più ottimismo.

Analisi

«Le stime dei tecnici ci dicono che il taglio della produzione regionale potrebbe arrivare in media al 15-20%, ma tutto dipenderà ovviamente dal corso delle prossime settimane», conferma Mariano Murru, presidente di Assoenologi Sardegna. «In realtà ci prepariamo a un calo rispetto a un’annata record come quella 2022 che ci fa comunque rientrare nella media degli ultimi tre anni».

L’esperto conferma le grandi preoccupazioni di inizio anno: «In molti temevano il peggio. Le scarse precipitazioni autunnali e la pioggia abbondante concentrata invece tra maggio giugno hanno favorito l'arrivo di malattie. Tuttavia, le cantine più strutturate che sono riuscite a intervenire tempestivamente con trattamenti e irrigazioni hanno circoscritto i danni. Poi ci ha pensato il maestrale di fine luglio a rinfrescare l’Isola e far riprendere la maturazione delle uve».

Prospettive

Insomma, il clima pazzo, che ha regalato (tanto per non farsi mancare nulla) pure gelate e grandinate, non è riuscito a rovinare l’annata: «I territori vocati al cannonau saranno di sicuro i più danneggiati», sottolinea Murru. «Ma per il resto ci aspettiamo un’ottima qualità per vermentino, nuragus e nasco. Per quanto riguarda invece i territori, a sorridere sono soprattutto le campagne dell’Algherese e le aziende sparse dal Sulcis alla Gallura che hanno lavorato bene e tempestivamente».

A essere cambiato è però il calendario. «I primi grappoli verranno tagliati con circa una settimana di ritardo rispetto ai tempi previsti, ma senza grandi stravolgimenti», conclude l’enologo. «Le incognite tuttavia non sono certo finite. Servirà infatti ancora attendere qualche altra settimana per avere la certezza dei esserci messi alle spalle un'annata difficile ma a conti fatti soddisfacente».

