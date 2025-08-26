Vendemmia d’agosto: il Parteolla brinda 

Le prime uve per spumanti e vermentini sono già entrate in cantina da giorni. Grappoli sani, immuni da malattie e parassiti: «È un’annata eccezionale per la qualità delle uve – dice il presidente delle Cantine di Dolianova Sandro Murgia – da anni, grazie ai nostri soci, puntiamo più alla qualità che alla quantità. Una politica che sta dando ottimi risultati».

Il clima

A favore dei viticoltori ha giocato quest’anno un clima favorevole. «Quest’anno è piovuto a fine inverno e inizio primavera – rimarca Francesco Deledda, agronomo delle Cantine Argiolas di Serdiana– da maggio a giugno abbiamo registrato un’escursione termica di 16 gradi tra giorno e notte, l’ideale per lo sviluppo delle piante. Poi è arrivato il caldo ma non nelle forme estreme degli anni scorsi. Siamo fiduciosi. Per fortuna siamo stati solo sfiorati dai nubifragi che hanno devastato la Trexenta». Conferma Salvatore Pala della Cantina Audarya di Serdiana: «È un’annata ricca e bella, gli sbalzi termici hanno favorito la maturazione e la salubrità delle uve. Quest’anno avremo una vendemmia finalmente normale. Toccando ferro, prevediamo un 15 per cento in più rispetto al 2024. La prudenza è d’obbligo, il rischio maggiore per noi è oggi rappresentato dagli eventi climatici estremi». Qualche problema in più a Donori dove i nubifragi hanno colpito una parte del territorio: «Niente di drammatico, i danni devono essere ancora quantificati ma se guardiamo a cosa è successo a pochi chilometri da qui, tiriamo un sospiro di sollievo – ammette Andreas Hug, amministratore delegato delle Tenute Maestrale – le uve sono sane, produrremo vino di altissima qualità».

I dazi

La vendemmia entrerà nel vivo a settembre quando si cominceranno a tagliare le uve per i grandi rossi del Parteolla, rinomati in tutto il mondo. La qualità della produzione rappresenta l’arma più efficace contro i dazi sui vini imposti da Trump. Problema che riguarda solo in parte le cantine del territorio. «Esportiamo in cinque continenti – dice Sandro Murgia – per il momento le nostre vendite verso gli Stati Uniti non hanno subito variazioni. I vini sardi si stanno ritagliando spazi importanti nei mercati internazionali». Dazi che non preoccupano nemmeno gli altri produttori: «Esportiamo solo il 4 per cento dei nostri vini negli States – dice Salvatore Pala – il problema è un altro: i grandi produttori italiani per far fronte ai dazi potrebbero guardare altrove e invadere i mercati dove operano le piccole realtà come le nostre. Ecco perché bisogna lavorare sempre di più sulla qualità, curando i minimi dettagli. Non basta produrre buoni vini». Afferma Andreas Hug: «I vini vanno raccontati, chi viene da noi deve scoprire cosa c’è dietro un buon prodotto». La nuova sfida si chiama enoturismo con la creazione di strutture ricettive ad hoc (wine lodge a Donori, hotel di charme a Serdiana e sale degustazioni in tutte le altre cantine) per permettere ai turisti di apprezzare appieno produzioni legate a una cultura millenaria.

