Vendemmia cominciata in largo anticipo 

Le luci abbaglianti delle macchine vendemmiatrici squarciano il buio della notte: le uve chardonnay devono essere tagliate nelle ore più fresche, e nella piana di Sibiola, tra Serdiana e Dolianova, la vendemmia è già cominciata. Con dieci giorni di anticipo rispetto allo scorso anno. Colpa del caldo e della siccità prolungata. «Penso che sia un record nel Parteolla aver tagliato lo chardonnay per gli spumanti a fine luglio», afferma Marcello Boi, amministratore delegato delle Tenute Smeralda di Donori: «C’è un anticipo per tutti i tipi di uva a causa delle forti escursioni termiche con temperature diurne che superano per quasi tutta la stagione i 40 gradi e scendono di notte intorno ai 20. Le piante si stanno adattando a questa condizione anticipando la maturazione del frutto».

Irrigazione nelle vigne

Sulla stessa linea Francesco Deledda, agronomo delle Cantine Argiolas di Serdiana: «Bisogna farsene una ragione, gli effetti dei cambiamenti climatici sono ormai irreversibili. L’anticipo della vendemmia non è dovuto tanto al caldo, meno intenso rispetto alla passata stagione, quanto alla siccità. Per soccorrere le vigne abbiamo dovuto irrigarle. Da qualche giorno stiamo raccogliendo i vitigni che faranno da base agli spumanti e il vermentino. La produzione è in calo ma in compenso la qualità dell’uva sarà eccezionale».

Al lavoro anche i soci delle Cantine di Dolianova: «Siamo di fronte a una delle annate più siccitose che si ricordino – conferma il presidente Sandro Murgia – anche noi abbiamo iniziato in anticipo, non solo per il clima ma anche per abbassare il tasso alcolimetrico dei vini come richiedono i nuovi mercati. La qualità dell’uva è ottima nonostante tutto. Ciò che preoccupa è il calo della produzione che sarà intorno al 20 per cento. L’assenza di piogge a novembre e dicembre ci ha messo in forte difficoltà».

Attesa per la condotta

La mancanza d’acqua è il cruccio di tutti. La Regione lo scorso anno ha finanziato con 8 milioni di euro la realizzazione di una condotta affidata al Consorzio di Bonifica. «Tutto però è ancora fermo», dice Valentina Argiolas direttrice marketing dell’azienda di famiglia: «Occorre accelerare i tempi, la situazione è delicata non solo dal punto di vista climatico ma anche commerciale e riguarda tutta la Sardegna dove si registra un calo generale dei consumi. La gente beve meno, soprattutto in ristorante».

Numeri più confortanti per le Cantine Audarya di Serdiana: «Da maggio – dice Salvatore Pala – abbiamo iniziato con le irrigazioni di soccorso. Questo ci consentirà di eguagliare lo standard produttivo e qualitativo degli anni scorsi. Non so quanto ancora si potrà resistere senz’acqua. Le falde sono in difficoltà, i consorzi stanno riducendo le forniture per l’agricoltura. Viviamo aspettando l’acqua dal cielo».

RIPRODUZIONE RISERVATA