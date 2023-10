Vendemmia 2023, poca uva ma buona 

La qualità soddisfa, la quantità no. Questo il primo bilancio della vendemmia 2023 nel Terralbese; nelle cantine è arrivata una qualità delle uve soddisfacente, nonostante un calo del 20% nella quantità rispetto allo scorso anno. La causa è da attribuire alle particolari condizioni climatiche, tra cui le piogge abbondanti di giugno e poi le ondate di caldo torrido tra luglio e agosto.

L’analisi

«I viticoltori del Terralbese hanno affrontato una serie di sfide durante la stagione della vendemmia – spiega Lorenzo Serra di Laore - ci sono stati danni provocati dalla peronospora e dall’oidio dovuti alle piogge di giugno, ma le difficoltà non si sono fermate alle malattie fungine. Le successive ondate di caldo eccessivo hanno causato ulteriori danni alle viti, in particolare alla parete fogliare delle piante e ai grappoli che hanno subito una perdita di peso notevole. Questo ha comportato una diminuzione del raccolto del venti per cento circa».

I produttori

Sulla stessa linea il produttore di Terralba, Flavio Melis: «La qualità è buona, la quantità meno a causa del clima e soprattutto all’oidio. Dopo le piogge di giugno questa malattia si è propagata e non siamo riusciti a debellarla. Questo perché i fitofarmaci ormai fanno meno effetto sia perché le viti si sono abituate e sia perché le molecole che li compongono sono sempre più blande».

L’enologo

«Proprio in questi giorni sto facendo il punto della situazione e per quanto riguarda i bianchi hanno tutte le caratteristiche per poter dare un’annata di buona qualità, grazie anche alle forti escursioni termiche tra notte e giorno. Nonostante il caldo siamo riusciti a salvare l’aspetto aromatico grazie alla salvaguardia della chioma e allo stesso tempo in cantina siamo riusciti a conservare tutti gli aromi contenuti nell’acino. Sui rossi pensavamo che il caldo avesse abbattuto i colori e invece anche in questo caso abbiamo un buon livello qualitativo», commenta l’enologo Piero Cella.

Adesso quindi non rimane altro da fare che aspettare il prodotto finale; l'industria vinicola locale dovrà affrontare la sfida di soddisfare la domanda e mantenere l'eccellenza del vino nonostante la minore quantità prodotta.

