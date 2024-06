Vende droga a un giovane per strada: arrestato per spaccio 

La polizia lo avrebbe sorpreso mentre vendeva una dose di hascisc. Seguito da tempo dagli investigatori, soprattutto negli ultimi giorni, Angelo Cortis, di 55 anni, è finito agli arresti domiciliari.

Gli agenti motociclisti dei Falchi della Squadra mobile della Questura l’hanno bloccato vicino al cortile del condominio in cui abita. Immediatamente l’uomo è stato perquisito: aveva con sé una banconota da dieci euro appena ricevuta dal cliente e altri 75 euro che, secondo gli investigatori, erano il ricavato dell’attività di spaccio.

A poca distanza, nel punto della zona condominiale dove era stato visto prelevare la dose prima di cederla al cliente, i poliziotti hanno inoltre trovato diversi quantitativi di sostanze stupefacenti diverse: quattro grammi di cocaina, oltre 90 grammi di hascisc e 54 di marijuana. Tutta la droga, è stato scritto sul verbale, era suddivisa in dosi pronte per lo spaccio. A quel punto l’indagato è stato condotto nel suo appartamento, in regime di arresti domiciliari.

Qualche ora dopo, Angelo Cortis è comparso di fronte al giudice per il processo per direttissima: il magistrato ha convalidato l’arresto con l'obbligo di firma al Commissariato e ha rinviato l’udienza su richiesta del difensore.

