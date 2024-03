Vende dosi di cocaina davanti al cimitero: quarantenne arrestato 

Un quarantenne di Dolianova è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia e della stazione con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di cocaina. Antonio Deiana è stato fermato nella zona del cimitero, dove – stando alle risultanze dell’indagine dei militari dell’Arma - era appostato in attesa degli acquirenti della droga.

Alla vista dei carabinieri, Deiana avrebbe tentato di liberarsi delle sostanze stupefacenti che gli inquirenti hanno ritrovato poi all’interno di due torce elettriche tascabili. La successiva perquisizione nella casa e nell’abitazione del disoccupato di Dolianova ha permesso di trovare poco meno di cinquanta dosi di cocaina nascoste tra vasetti e barattolini di vetro. Sempre a casa, poi Deiana aveva oltre seimila euro in contanti e in banconote di vario taglio che, secondo i carabinieri, sono il provento dell’attività di spaccio di droga nel paese.

Da qui l’arresto in flagranza di reato. Ieri mattina Antonio Deiana è stato accompagnato dai carabinieri davanti al giudice monocratico presso il Tribunale di Cagliari per l’udienza di convalido dell’arresto. Il suo difensore, l’avvocato Marco Lisu, ha chiesto e ottenuto i termini a difesa. Deiana è stato subito scarcerato ma il giudice ha disposto per il disoccupato l’obbligo di dimora a Dolianova in attesa del processo che è stato fissato per il prossimo 10 aprile. (red. pro.)

