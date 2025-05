Vende alcolici a minorenni, denunciato 

Si faceva consegnare i soldi e utilizzava la propria tessera sanitaria per bypassare la verifica dell’età richiesta dalla macchinetta. In questo modo, poteva vendere bottiglie di birra a ragazzini di età inferiore ai 14 anni.

Esposti e indagini

Per il proprietario di un distributore automatico di snack e bibite nel centro storico è così scattata la denuncia per il reato di somministrazione di bevande alcoliche a minorenni.

Il provvedimento è arrivato in seguito alle indagini della polizia locale di Monserrato, che da tempo monitora le principali vie di ritrovo dei giovanissimi, nel tentativo di mettere un freno alle situazioni di degrado.

Negli ultimi mesi erano aumentate esponenzialmente le denunce e le lamentele dei residenti del centro, che segnalavano circostanze al limite soprattutto nelle ore serali e nel weekend. «Abbiamo ricevuto vari esposti e riscontrato diversi casi di danneggiamento dell’arredo urbano e schiamazzi notturni», spiega il comandante dei vigili Mauro Soru. «Nell’ultimo mese abbiamo identificato una ventina di ragazzi, soprattutto minori, che frequentano il centro e i parchi in maniera non consona, invitando i genitori a vigilare sulla loro condotta».

Un mese di verifiche

Il distributore automatico in cui si consumava la vendita illecita era attenzionato da circa un mese, in attesa di acquisire le prove sufficienti a far scattare il provvedimento. La compravendita di alcolici da parte di minori potrebbe essersi verificata in più di un’occasione. Oltre alla denuncia e al sanzionamento dell’attività, sarà valutata la chiusura del locale ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, che consente la sospensione di esercizi pubblici ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza dei cittadini.

La decisione a riguardo spetta al Questore. Intanto, oltre a portare avanti le consuete operazioni di vigilanza, la polizia locale punterà forte anche sull’aspetto della prevenzione. «Le scuole sono un ambito prioritario, facciamo di tutto per essere presenti», continua Soru, «e a partire dal prossimo anno scolastico organizzeremo incontri negli istituti per informare e sensibilizzare i giovani riguardo alle norme del vivere civile e al rispetto delle strutture, delle persone e degli orari». Qualche giorno fa, l’ultimo episodio di vandalismo aveva riguardato l’area giochi del Parco Magico, in via dell’Argine, imbrattata con numerose scritte e disegni volgari. Immediato l’intervento del Comune che ha fatto rimuovere le oscenità e riaperto l’area giochi ai bambini.

