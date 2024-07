Veltroni torna nell’Isola: «Questa terra racchiude molte delle virtù italiane» 

Da Walter Veltroni ci si aspetta che abbia sempre voglia di parlare di politica. Non fosse altro che sulla pietra dura della storia repubblicana e democratica è scolpito anche il suo nome. Ministro e vice di Prodi nella stagione dell’Ulivo, primo segretario del Pd. Ma questo per Veltroni è il tempo della scrittura. E con “La condanna” sottobraccio (edito da Rizzoli), l’ex sindaco di Roma torna nell’Isola. A Iglesias oggi per Liberevento; a Sarule domani per il festival Éntula.

“La condanna” racconta il linciaggio di Donato Carretta, direttore del Regina Coeli. È il 18 settembre del 1944. Perché ha scelto di nuovo l’Italia martoriata dalla guerra come nel suo libro del 2022 (La scelta)?

«Sono gli anni cruciali della nostra storia nazionale, per me ancora un grande mistero. C’è bisogno di capire come il nostro grande Paese, il Paese di Dante e Michelangelo, sia potuto cadere nella trappola della dittatura e accettare un regime che toglieva libertà, scioglieva i partiti e i sindacati, chiudeva i giornali, imprigionava gli oppositori. Sino alla tragedia della guerra, dei bombardamenti e dell’occupazione straniera. Un regime che ha voluto le leggi razziali e sostenuto i nazisti che deportavano gli ebrei nei campi di concentramento. Eppure sino a un certo punto ha goduto del consenso degli italiani».

Colpa dell’ignoranza?

«No. La risposta è la stessa che diede Piero Calamandrei: quando la democrazia è incapace di governare, quando sembra imbelle e questo coincide con momenti di crisi storica, come gli effetti della Prima guerra mondiale, si possono far strada nell’opinione pubblica suggestioni di tipo autoritario. Un desiderio di protezione, semplificazione e radicalizzazione».

L'Italia ha gli anticorpi ai fascismi?

«Sì, sono nella storia democratica di questo Paese, nella sua grandezza. Subito dopo la Liberazione, l’Italia si è risollevata e nel giro di quindici anni aveva ricostruito tutto quello che, per colpa del fascismo, era stato bombardato e distrutto. L’Italia ha un codice del dna legato alla democrazia. Sono fiducioso».

Per lei la Sardegna è Enrico Berlinguer?

«Amo enormemente la Sardegna e i sardi. Mi piace la loro discrezione. l’intelligenza, l’operosità, talvolta la loro testardaggine e la cultura che l’Isola ha espresso. Molti degli uomini politici migliori sono nati qui. Berlinguer, ovviamente, per me è qualcosa di più: è la figura che a un certo punto della mia esistenza ne ha deciso il corso. Nell'innovazione che stava producendo nel Pci, ho trovato la ragione di una scelta di vita. Era una persona meravigliosamente timida, discreta, con senso etico. La Sardegna è un pezzo d'Italia che racconta molte delle virtù di questo Paese».

Di Cossiga cosa ricorda?

«Le telefonate alle 4 di notte. Quando era presidente della Repubblica, aveva cicli vitali diversi da tutti gli altri e tendeva a imporli. Sul piano personale abbiamo avuto dei rapporti assolutamente corretti. Lo ricordo anche per il dolore dopo la morte di Moro».

Anche Saragat era sardo.

«Saragat fa parte di quella tradizione del riformismo italiano, di stampo socialista, socialdemocratico, che purtroppo non è mai riuscita a incontrarsi con il resto della sinistra per costruire quella grande forza di cui ci sarebbe stato bisogno nella Prima Repubblica. Ma anche solo per il ruolo che ha avuto nella Resistenza, merita di essere ricordato con grande rispetto. Penso ugualmente a Mario Segni. Ho sempre avuto un rapporto di stima pure con Beppe Pisanu e Gavino Angius. Sono tante le persone della mia stagione, non vorrei dimenticare nessuno».

È sempre filoamericano?

«Ogni italiano dovrebbe essere riconoscente nei confronti di quel Paese, avere un rapporto di gratitudine: perché quando si va ad Anzio o in Normandia, si vedono distese di croci bianche sotto le quali riposano migliaia di ragazzi americani. Erano venuti qui a ridarci la libertà che noi avevamo perduto dando il potere a Mussolini. Poi, non è il fatto di essere filoamericani: non bisogna essere mai “filo” nulla. È chiaro che gli Stati Uniti sono decisivi per l’Occidente. Quello che accade lì ha ripercussioni sull’Europa».

Le dà più adrenalina la scrittura o la politica?

«Non c'è una cesura, sono stati due momenti della mia vita ispirati allo stesso principio: ascolto del prossimo, attenzione nei confronti del disagio altrui, tentativo di contribuire nei valori civili nei quali si crede. Ho fatto una vita bellissima e faticosa. Sono tra gli esseri umani grati alla vita, che non hanno rancori o conti da risolvere. Ho fatto quello che ritenevo fosse giusto fare».

Di cosa ha più nostalgia?

«Delle persone che non ci sono più. Della mia famiglia, di cui non ho conosciuto una parte, a cominciare da mio padre, e degli amici perduti negli anni. Ettore Scola era la persona a cui ho voluto più bene».

Il commissario Buonvino come nasce?

«Nasce dalla proposta dalla casa editrice Marsilio, che doveva lanciare una collana di gialli. Non mi ero mai cimentato in questo genere. Poi mi è venuta in mente l'ambientazione a Villa Borghese. Buonvino è il commissario che usa il cervello più della pistola, una persona solitaria e un po’ malinconica, che dai suoi collaboratori sa tirare fuori il meglio. A ottobre uscirà il quinto episodio».

Oggi Veltroni chi è?

«Non so risponde a questa domanda. A girarsi indietro, si rischia di trasformarsi in statue di sale».

