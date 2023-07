Veltroni, ritorno a Villasimius: riscopriamo l’utopia di Berlinguer 

Ci viene dalla seconda metà degli anni Novanta, quando era ministro della Cultura, e quei giorni di stacco insieme alla famiglia e agli amici napoletani conosciuti a Serr’e Morus li custodisce fra i ricordi più belli. All’epoca il sindaco era Tore Sanna («Lo ricordo molto bene, mi farebbe piacere incontrarlo»), ma furono tanti gli incontri a Villasimius e in genere in una terra che «ama enormemente», compreso Renato Soru («uno spirito civile importante, di grande intelligenza. Ne ho grande stima anche se caratterialmente non è una persona semplice. Ma d’altronde non conosco un sardo che non sia complicato. Anche questa è la bellezza di quest’isola»).

Facile prevedere che domani sera al festival della Marina di Villasimius Walter Veltroni, che presenta “Non arrendiamoci” scritto con il cardinal Matteo Zuppi, si sentirà decisamente a casa: «Ho tanti impegni, l’ultimo dei quali un docufilm su Lucio Dalla che stiamo girando in questi giorni, ma appena ho sentito la parola Villasimius mi si è messo in moto un meccanismo di nostalgia. Sono molto felice di ritornare in questa splendida terra e mi fa piacere che ci sia una rassegna culturale di livello. Ritornerò con mia moglie».

Il suo libro è contro la dittatura dell’io, però Dagospia le appioppò il nomignolo Walter Ego.

«Non mi ci riconosco ma rispetto chi lo ha inventato».

Nel libro uno dei termini ricorrenti è “egolatria”.

«È una espressione un po’ controcorrente. Nel libro ci si interroga su come ricucire quei fili di relazione fra gli esseri umani che si vanno strappando. C’è un conflitto permanente, dall’ambiente alla guerra passando per la pandemia».

Vede segnali di speranza nelle nuove generazioni?

«Sì, li vedo anche se vedo assieme una certa disperazione. Sono generazioni alle quali è stata sottratta una idea positiva del futuro, lo vedono come una minaccia al contrario di quello che pensavano le vecchie generazioni. Però sono comunque portatori di una speranza che deriva dalla coscienza. Il punto è che i grandi problemi, come quello ambientale, sono risolvibili solo in una dimensione globale, e non mi riferisco certo ai social».

L’intelligenza artificiale potrebbe essere d’aiuto?

«Non lo so, al momento è incalcolabile. Come tutte le grandi innovazioni andrebbe governata, non solo osservata. I governi mondiali dovrebbero avere la capacità di armonizzare questa rivoluzione con i diritti umani fondamentali. Un governo mondiale, quello che Enrico Berlinguer anticipò nel ’75 e venne etichettato come un’utopia di un sardo».

Ecco, i sardi. Non pensa siano penalizzati?

«Se penso a quello che la Sardegna ha dato al paese – da Gramsci a Berlinguer – e poi continuo a vedere che ancora oggi non esiste una continuità territoriale come si deve mi viene da gridare che è una vergogna. Uno scandalo, e io uso questa parola con molta circospezione. Si pensa che l’Italia sia solo lo Stivale ma è fatta anche di due isole che devono essere non solo celebrate per la loro bellezza ambientale ma anche riconosciute per la loro qualità economica e sociale. Lo ripeto, è uno scandalo questa separazione».

