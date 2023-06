«Velodromo pronto a fine anno» 

Il nuovo Velodromo inizia a prendere forma, dal circuito per i corridori agli spogliatoi dove i lavori sono in corso da alcuni mesi. L’unico impianto per il ciclismo su pista in Sardegna, chiuso dal 1998 e ora pronto a riaprire le porte alle grandi manifestazioni sulle due ruote. «Contiamo di completare il cantiere a novembre, e sperando di non avere imprevisti di inaugurarlo entro fine anno», dice l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti.

Come sarà

Il progetto - da oltre 1 milione di euro, risorse finanziate in gran parte con fondi concessi all’interno del Patto per lo sviluppo della Città metropolitana - prevede il recupero funzionale delle piste e il rifacimento delle tribune, con la creazione di postazioni specifiche dedicate a spettatori diversamente abili, realizzate tramite una struttura metallica che andrà a poggiarsi sulle gradinate esistenti. Previsto anche il recupero degli spogliatoi e dell'infermeria, anche in questo caso con la creazione di servizi dedicati agli utenti disabili. E con le ulteriori risorse comunali - 120mila euro - saranno rifatti bagni e della stampa, nonché potenziati gli impianti elettrici.

Il sopralluogo

La ditta che si è aggiudicata l’appalto è al lavoro dallo scorso febbraio. «Il cantiere è a buon punto», fa notare lo stesso assessore durante un sopralluogo organizzato ieri nell’impianto di via San Francesco. «A breve ci sarà da ragionare anche sulla gestione del Velodromo, abbiamo già incontrato le tre federazioni del ciclismo e speriamo di avere da loro un apporto importante», precisa Conti.

Solo ciclismo

Gestione che sarà affidata tramite bando pubblico. Con una certezza: l’impianto di via San Francesco sarà la casa del ciclismo. «Una tradizione storica di Quartu che merita di essere portata avanti», sottolinea l’esponente della Giunta comunale. Corse su pista, un bike park, e magari una scuola di ciclismo per formare nuovi corridori. «Qualsiasi altro sport sarebbe incompatibile, stesso discorso vale per i concerti e gli spettacoli che avranno a disposizione altri spazi».

Il calcio sarà trasferito a pochi metri di distanza, nel campo di Sa Forada, lì dove troveranno spazio anche il basket, la pallavolo, insieme al pattinodromo, all’area ping-pong all’aperto attrezzata per i disabili, e al pallone geodetico che sarà riqualificato. Un polo sportivo che rinascerà nei prossimi mesi grazie ai fondi Pnrr conquistati dal Comune lo scorso anno, poco meno di 2 milioni e mezzo in tutto.

