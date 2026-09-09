Velodromo, primo bando deserto 

Dopo 15 anni di abbandono il Velodromo di via San Francesco - l’unico in Sardegna - è ormai quasi pronto a riaprire i cancelli al ciclismo isolano. Ma resta il nodo della gestione, con una prima manifestazione d’interesse andata deserta e il rischio che la nuova pista - con parterre, tribune, e sala stampa work in progress - rimanga desolatamente vuota dopo oltre 1 milione e mezzo di investimenti.

La rinascita

Per tre lustri è stato il simbolo del degrado sportivo della città. Cancelli arrugginiti, pista in cemento mangiata dalle erbacce, tribune e spogliatoi inagibili. Oggi il velodromo comunale sta finalmente per tornare a vivere. I lavori di riqualificazione sono sostanzialmente conclusi: si va dal recupero funzionale della pista, realizzato con materiali di ultima generazione scelti in stretta collaborazione con il mondo del ciclismo professionistico, al restyling delle tribune, ora dotate di postazioni dedicate agli spettatori con disabilità, così come gli spogliatoi e l’infermeria, adeguati con servizi specifici per utenti diversamente abili. Lavori per un milione e mezzo in totale, tra fondi della Città metropolitana, della Regione e del Comune.

L’assessore

Una rinascita attesa da un'intera generazione di ciclisti sardi, che restituisce alla città e a tutta l'Isola l'unico impianto per il ciclismo su pista in Sardegna. «I lavori più importanti sono conclusi, mancano le opere accessorie come il rifacimento della recinzione e della sala stampa», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti, «mentre è in corso di esecuzione la ristrutturazione dei bagni. Alla fine avremo una struttura d’eccellenza e all'altezza della storia ciclistica di Quartu, in grado di attrarre nuovi appassionati e di ospitare manifestazioni sportive di rilievo nazionale».

Caccia ai gestori

Se il cantiere edile è quasi archiviato, resta aperto il capitolo più delicato: chi gestirà l’impianto di via San Francesco. Il Comune ha pubblicato nei mesi scorsi una prima manifestazione di interesse per l’affidamento della gestione diretta, con un modello che prevedeva sia la manutenzione ordinaria che quella straordinaria. Una formula che è andata deserta. «Troppo onerosa», spiega il presidente della Federazione ciclistica sarda, Stefano Dessì. «Una società dilettantistica non può farsi carico dei costi di gestione di un impianto così importante: come abbiamo già proposto, l’interesse c’è ma per una concessione con il pagamento di un canone come succede per le altre palestre e gli altri campi comunali».

La palla adesso torna agli uffici comunali per una nuova manifestazione d’interesse. «Abbiamo creato le condizioni strutturali», conclude Conti, «ora dobbiamo trovare la formula gestionale più equilibrata, che garantisca la sostenibilità per chi lo gestisce ma anche la massima fruibilità per i ragazzi, le scuole di ciclismo e le società».

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