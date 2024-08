Velodromo, la riqualificazione al rush finale 

Lavori al rush finale nel Velodromo di via San Francesco. «Mancano solo alcune opere di rifinitura, concentrate soprattutto nell’area interna al circuito», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti. «Abbiamo chiesto ulteriori risorse alla Città metropolitana necessarie per completare il cantiere e far fronte all’aumento dei prezzi generali».

La riqualificazione - da oltre 1 milione di euro, risorse finanziate in gran parte con fondi concessi all’interno del Patto per lo sviluppo della Città metropolitana - era attesa da tempo: si va dal recupero funzionale delle piste al rifacimento delle tribune, con la creazione di postazioni specifiche dedicate a spettatori diversamente abili, realizzate tramite una struttura metallica che andrà a poggiarsi sulle gradinate esistenti.

Non solo: c’è la riqualificazione gli spogliatoi e dell'infermeria, anche in questo caso con la creazione di servizi dedicati agli utenti disabili. E le ulteriori risorse comunali - 120mila euro - sono dedicate per il rifacimento dei bagni e della tribuna stampa, nonché il potenziamento degli impianti elettrici.

La gestione sarà affidata tramite bando pubblico. Con una certezza: l’impianto di via San Francesco sarà la casa del ciclismo. Corse su pista, un bike park, e magari una scuola di ciclismo per formare nuovi corridori. Il calcio invece sarà trasferito nel campo di Sa Forada. «Qualsiasi altro sport sarebbe incompatibile, stesso discorso vale per i concerti e gli spettacoli», precisa l’assessore Conti.

