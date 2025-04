Velocità ridotta e dissuasori nelle vie a rischio 

Rivoluzione nel traffico a San Gavino in buona parte di via Roma, via Villacidro e in viale Trieste con il nuovo limite di 30 chilometri orari. Una decisione presa dall’amministrazione comunale per ridurre il rischio di incidenti anche con l’installazione di attraversamenti pedonali rialzati in queste strade e in particolare in corrispondenza dell’ospedale.

Le reazioni

«Non ha senso correre dentro un centro abitato perché si mette a rischio inutilmente la vita delle persone e in particolare di anziani e bambini – dice la commerciante Tonina Fois Inconis –. Mi è capitato più di una volta di vedere sfrecciare auto anche a 80 all’ora in viale Trieste e incidenti all’incrocio tra via Mazzini e viale Rinascita». Sulla stessa linea Luca Vaccargiu, un residente e referente del gruppo di volontari ‘Cittadini Attivi San Gavino’: «Il limite di 30 km orari introdotto in queste aree è sicuramente una misura fondamentale per proteggere pedoni, ciclisti e automobilisti. La velocità ridotta, se rispettata, consente di ridurre il rischio di incidenti, favorendo un ambiente urbano più sicuro e vivibile. Nonostante i disagi temporanei, questi interventi sono essenziali per un futuro in cui le città possano essere più sostenibili e accessibili per tutti. Con pazienza e rispetto per le norme, possiamo contribuire a costruire una comunità più sicura e armoniosa». Favorevole all’istituzione anche dei parcheggi su un solo lato di viale Trieste il pensionato Pasquale Marongiu: «Sono d’accordo con queste nuove norme e andrebbe adottata la stessa decisione nel tratto che porta alla via Convento. Inoltre sarebbe utile uno specchio nell’incrocio tra viale Trieste e via Roma perché a causa dei parcheggi in questa via non si vede niente ed è pericoloso immettersi nell’altro tratto di viale Trieste o anche girare a sinistra per Villacidro». Servirebbero più regole anche in altre strade per Liliana Cinus: «Via Parrocchia è una delle più pericolose e c’è chi arriva a tutta velocità».

In Comune

In prima linea il sindaco Stefano Altea: «L’amministrazione sta cercando di migliorare la sicurezza stradale tramite una serie di misure, come queste, che incentivano un uso prudente delle auto. A questo seguirà un’implementazione delle piste ciclabili sicure per consentire una mobilità più sana e rispettosa dell’ambiente». Trova utili, ma non ancora sufficienti, questi interventi il consigliere di minoranza Bebo Casu: «Speriamo ne arrivino tanti altri. In passato sono stati messi cinque dissuasori, in prevalenza negli ingressi del paese, ma le auto corrono in tante strade. Rimango perplesso sull’attraversamento pedonale rialzato davanti all’ospedale per la difficoltà che crea alle ambulanze. Quaranta chilometri orari nel centro urbano sarebbe la velocità giusta, purtroppo nei rettilinei la velocità di automobilisti imprudenti è eccessiva. Altri dissuasori servono in via Bernini e via Convento, ma non solo».