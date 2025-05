Velo d’asfalto sulle strade trincea 

Una colata d’asfalto è in arrivo sulle strade di Tortolì. Fino al 30 maggio si annunciano disagi alla viabilità, del tutto normali quando si tratta di interventi necessari al ripristino delle carreggiate, soprattutto se reduci da lavori per la posa dei cavi della rete in fibra ottica come quelle del circuito urbano.

Le vie

Nella maxi mappa tracciata dal Comune, su indicazione dell’impresa esecutrice, il nuovo tappetino d’asfalto è atteso tra Monte Attu e Fra Locci. E poi Interventi a Santa Lucia, lungo le vie Generale Toxiri, San Michele, Deledda, Satta, Ciusa, Manno e Baugerbu. Tra Su Muru Nou, Su Forru ‘e sa teula e le zone vicine al centro, lavori nelle vie Dessì, Angioy, Su Muru Nou, Del Pescatore, Is Tanas, Del Bracciante e poi tre le altre le vie Del Carrolante, Dello Scalpellino, Amendola, Moro, Berlinguer, Giolitti, Zinnias, Mastino, Bellieni, Contu, Laconi, Oggiano, Segni, Case Gescal e strada per Orrì. Saranno ripristinate gran parte delle strade di Arbatax: vie Lungomare, Della Pineta, Tirreno, Napoli, Genova, Venezia, Batteria, Cala Moresca, Pisa, Porto Frailis, Ponza, Sindaco Contu, Sindaco Piroddi, Scirocco, Favonio, Grecale, Amburgo, Verga, De Amicis, Alfieri, Vittorini, Faro Bellavista, Marco Polo, Vespucci. Soddisfatto il sindaco Marcello Ladu: ««Un piano di asfalti ampio e studiato per sistemare la viabilità. Le strade saranno riqualificate anche in vista della stagione turistica e provvederemo a rifare tutta la segnaletica orizzontale. L’obiettivo è garantire massima sicurezza agli utenti delle strade».

Segnaletica

Dal comando della polizia locale, diretto da Marta Meloni, arriva l’invito per i cittadini a osservare la segnaletica nel corso dei lavori: lungo le strade verrà istituita una disciplina temporanea della viabilità.

