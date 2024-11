Velluto in piazza per la festa: «Ringrazio tutta la Sardegna» 

Come nelle strade di Siena e una festa di contrada. Circa 200 contradaioli della Lupa, col capitano Giulio Bruni, giunti da Siena e dintorni, hanno invaso Silanus e partecipato alla grande festa per celebrare il trionfo di Dino Pes (Velluto) al palio dell’Assunta. Oltre un migliaio di persone ha affollato la piazza principale dove i familiari del celebre fantino hanno offerto la cena a tutti. «Una bella e grandissima emozione - dice il festeggiato, visibilmente commosso - grazie a tutti per l’accoglienza e per il calore umano, grazie ai miei compaesani e a tutta la Sardegna». Prima della cena, l’incontro, alquanto partecipato, nella palestra scolastica con un dibattito al quale erano presenti l’assessora regionale Mariaelena Motzo, il presidente dell’Unione dei Comuni, Franco Scanu, e diversi sindaci del territorio, oltre a personalità legate al mondo dei cavalli. Sono stati ricordati i quattro ragazzi morti a Fonni, protagonisti del palio del loro paese. La sindaca di Fonni, Daniela Falconi, presidente dell’Anci Sardegna, non ha potuto partecipare al dibattito. Il sindaco di Silanus Gian Pietro Arca ha voluto elogiare Dino Pes: «Ha sempre creduto nei propri sogni e li ha realizzati, grazie a un duro lavoro». Il giorno prima Dino Pes è stato il protagonista di un’intervista di bambini e ragazzi delle scuole del paese. «Una festa importante - dice Arca - il trionfo di Dino Pes al Palio di Siena ci riempie di orgoglio». (f. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA