Veliero con 100 chili di marijuana, la Cassazione annulla il sequestro  

La Cassazione ha annullato il sequestro finalizzato alla confisca, disposto dal giudice per le indagini preliminari, di una barca a vela che era stata bloccata due anni fa a largo delle coste dell’Isola con circa un quintale di marijuana nascosto sotto coperta. L’imbarcazione, ha chiarito la Suprema Corte, non era di proprietà delle due persone che si trovavano a bordo e che poi hanno patteggiato, bensì di una società.

L’istanza di restituzione del veliero da parte dell’azienda russa era stata dichiarata inammissibile dal Gip, in funzione di giudice per l'esecuzione. Al termine del procedimento, condotto dalla pm della Dda Rita Cariello, i due imputati stranieri avevano patteggiato con i legali Marco Lisu e Marco Fausto Piras. Ora, l’avvocato Andrea Salustri ha ottenuto dalla Cassazione l’annullamento della pronuncia del giudice sul sequestro. La titolare della società russa non risulta che abbia rivestito una parte nel giudizio conclusosi col patteggiamento.

