Veliamoci sul podio alle gare nazionali 

Andrea Carboni non ha nemmeno 15 anni ma ha un palmares davvero ricco e domenica scorsa, sulla spiaggia di Taranto ha esordito nella categoria U15 durante la prima tappa del Campionato nazionale O’pen Skiff salendo sul primo gradino del podio. Un risultato arrivato dopo tre giornate di regate a bordo del monosingolo leggero e veloce, caratterizzate dal vento leggero e altalenante ed un testa a testa con l’amico Gianluca Pilia del Circolo navale di Arbatax, penalizzato da una pesante squalifica. Durante la premiazione Andrea Carboni ha voluto tenere stretta a sé la bandiera dei Quattro Mori che ha condiviso con il secondo classificato, Mattia Pau del Windsurfing Club Cagliari. A riprova di una grande amicizia, principio base trasmesso ai giovani atleti dell’associazione sportiva Veliamoci di Torregrande. Carboni ha sbaragliato gli altri 74 timonieri provenienti dal resto d’Italia e ora guarda al mondiale che si terrà a Rimini dal 17 al 22 luglio prossimi. «Siamo ampiamente soddisfatti ed entusiasti del risultato di Andrea che continua a confermare la sua grande preparazione- commenta la presidente dell’ASD Veliamoci Maria Cristina Atzori- fa ben sperare soprattutto in vista del mondiale che si terrà in Italia» .

RIPRODUZIONE RISERVATA