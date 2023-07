Veleni Syndial senza colpevoli 

Nessun colpevole per il disastro ambientale, imbrattamento del suolo e gestione della discarica abusiva di rifiuti radioattivi, area di stoccaggio denominata “Palte fosfatiche” , realizzata nella zona industriale di Porto Torres. Il gup del Tribunale di Sassari, Gian Paolo Piana, dopo aver sentito le parti, ha emesso la sentenza di non luogo a procedere per i tre manager ex Syndial, Gianluca D'Aquila, allora responsabile degli interventi ambientali per l’area Sardegna, e i due procuratori speciali Luigi Volpe e Francesco Misuraca, finiti sotto inchiesta nel 2015. Prescritto l’unico reato contestato, quello di avere causato con le loro condotte un disastro dal quale derivava pericolo per la pubblica incolumità.

Fuori tempo massimo

Sono trascorsi otto anni (sette il termine di prescrizione), dalla scoperta della discarica non autorizzata, da quando, il 30 giugno 2015, i carabinieri del Noe di Sassari accertarono nell’ex stabilimento Petrolchimico la presenza di un’area di circa quattro ettari dove venivano stoccate le palte fosfatiche insieme a rifiuti speciali pericolosi, accumulati dal 1973 e fino al 1990, poi riversati sul terreno e dentro le vasche di decantazione. Il gup ha respinto la richiesta di rinvio a giudizio presentata dalla pm Enrica Angioni nei confronti dei tre imputati, accusati di aver realizzato e gestito, dal 2011 al giugno 2015, il deposito di rifiuti radioattivi, palte fosfatiche che non sono altro che residui di lavorazione delle fosforiti derivanti dalla produzione di acido solforico (scorie fosforose e scarti del fosforo).

Aspettando le bonifiche

L’area, messa sotto sequestro su ordine della magistratura, è stata inserita dall’attuale Eni Rewind nei programmi per le bonifiche del territorio. Dal rapporto dettagliato della Procura era emersa una situazione molto preoccupante e una serie di rischi ipotizzati per l’incolumità pubblica. Secondo i legali della difesa, gli avvocati Piero Arru, Fulvio Simoni, Luigi Stella e Maurizio Bazzoli «gli imputati sarebbero estranei ai conferimenti, effettuati prima di assumere il loro incarico ai vertici di Syndial», una posizione contestata dai legali di parte civile, Fabrizio Bionda, per il Comune di Porto Torres, e Giandomenico Tenaglia per il Ministero dell’Ambiente, che si riservano la possibilità di un ricorso una volta lette le motivazioni del gup.