Veleni sulla Davis: «Fognini ingrato» 

«Mi dispiace leggere le parole di Fabio Fognini, per la scelta dei toni e dei termini, sopra le righe, che riserva non solo al sottoscritto, ma anche a un team che lo ha sempre sostenuto e a una federazione che ne ha sempre accettato virtù e debolezze. Trovo le parole di Fabio profondamente ingrate». Così, con una dichiarazione all'Ansa, Fabio Volandri interviene dopo lo sfogo di Fognini per la sua esclusione dalla squadra per la Coppa Davis. «Il suo rendimento negli ultimi tre mesi non rispondeva ai criteri che, a mio parere, vanno soddisfatti per ottenere una convocazione in Davis», aggiunge il capitano azzurro, che spiega; «Nelle ultime sue apparizioni, Fognini ha inanellato ritiri e problemi fisici. Il suo rendimento negli ultimi tre mesi non rispondeva ai criteri che, a mio parere, vanno soddisfatti per ottenere una convocazione in Davis: massima integrità fisica e altissime motivazioni». «Auguro a Fabio di tornare ai livelli che gli appartengono e continuo a ringraziarlo per quello che ha fatto in passato in Coppa Davis. È l'ultima volta che affronto pubblicamente questo argomento; siamo alla vigilia di un appuntamento importante, molto più dei nostri destini personali, perciò dobbiamo concentrarci tutti sull'obiettivo».

Flushing Meadows

Agli Us Open, Novak Djokovic batte in tre set Ben Shelton (6-3, 6-2, 7-6) e conquista la decima finale in carriera a Flushing Meadows. Sfiderà Carlos Alcaraz o Daniil Medvedev, che si sono affrontati la scorsa notte. Oggi alle 22 la finale femminile più attesa, tra Coco Gauff (6 Wta) e Aryna Sabalenka (2).

RIPRODUZIONE RISERVATA