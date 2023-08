Veleni sul giovane parroco di San Pietro  

Hanno aspettato che don Enrico Murgia, il giovane parroco che da tre anni guida la comunità di San Pietro Pascasio, andasse in ritiro spirituale per attaccarlo e riempire i social e le cassette della posta di volantini al veleno in cui si accusa il prete di allontanare i giovani, i bambini e i ministranti dalla parrocchia. «Liberiamo San Pietro», è il titolo dello scritto anonimo cui seguono una serie di domande retoriche e di inviti a «tornare alle origini per il bene della nostra parrocchia». Impossibile avere un commento del parroco: tornerà in città il 20 agosto e di sicuro non gli farà sapere che c’è chi trama nell'ombra.

Le reazioni

«È tutto falso – attacca una fedele che frequenta la parrocchia da 40 anni -. La verità è che a Quartucciu chiunque voglia mettere le cose in regola non piace. Perché non raccontano di quello che facevano nell’oratorio senza regole pensando di essere a casa propria?». Il riferimento è alle feste che a ogni ora del giorno e della notte pare si facessero negli spazi di San Pietro Pascasio con don Enrico che, assicurano i parrocchiani schierati dalla sua parte, «ha solo dato delle regole che evidentemente non sono piaciute a questi ragazzi e alle loro famiglie». E accusano: «È un gesto vile, una cosa del genere non si è mai vista. I momenti ricreativi e di aggregazione, soprattutto attraverso manifestazioni culturali, non mancano così come il rispetto degli spazi e delle regole».

Sdegno del sindaco

Sulla delicata questione interviene anche il sindaco Pietro Pisu: «Chi agisce nell’anonimato e non ha il coraggio delle proprie azioni non merita alcuna attenzione – dice – e va considerato semplicemente per quello che è, in questo caso un codardo che non ha rispetto per l'istituzione religiosa e la persona che la rappresenta. Esprimo piena e totale solidarietà a don Enrico. Chi è chiamato a guidare una comunità sia civile che religiosa, deve fare delle scelte che possono non piacere ma devono essere rispettate ed eventualmente sottoposte a un confronto sereno e costruttivo, cosa a cui don Enrico non si è mai sottratto».

Anche i gruppi “Quartucciu nel cuore” e “Misto” condannano il gesto «vile che mal si concilia con il messaggio di pietas cristiana che, paradossalmente, quel volantino anonimo vorrebbe evocare», affermano Michela Vacca e Franco Paderi, «questi metodi non appartengono alla comunità quartuccese che, siamo certi, non mancherà di stringersi sinceramente attorno a don Enrico. Dal canto nostro, esprimiamo tutta la nostra solidarietà e condanniamo senza alcuna riserva ogni forma di offesa gratuita».

