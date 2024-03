Veleni sul circus e sul presidente Fia 

Il circus della Formula 1 sta approdando in Arabia Saudita per la seconda gara stagionale, sul circuito di Gedda, in un clima di veleni e sospetti che quasi prevale sulla cronaca agonistica. Se resta alta l'attenzione sul caso del team principal della Red Bull, Christian Horner, nel mirino c'è ora anche il presidente della Fia, Mohammed Ben Sulayem. Lunedì era stato rivelato che il dirigente emiratino sarebbe intervenuto per annullare una penalità inflitta a Fernando Alonso (Aston Martin), nel Gp saudita 2023, ieri sempre la Bbc ha riportato che, secondo la stessa fonte anonima, Ben Sulayem avrebbe fatto pressioni sui funzionari Fia per non concedere la certificazione al circuito di Las Vegas in tempo per ospitare il gp svoltosi lo scorso novembre. Non è chiaro il motivo per cui il il n.1 Fia avrebbe avuto interesse a impedire lo svolgimento del gp nel Nevada - novità accolta con entusiasmo da tutti i piloti ad eccezione di Max Verstappen - su un circuito che non è stato esente da pecche, come sa bene il ferrarista Carlos Sainz, la cui SF-23 è stata ridotta quasi in pezzi da un tombino nel primo turno di prove libere.

Una nuova vicenda, tutta peraltro da verificare e da chiarire, che aumenta la pressione su Ben Sulayem, tirato in ballo anche perché avrebbe chiesto a Verstappen di difendere pubblicamente il suo team principal, che il padre del pilota, Jos, vorrebbe al più presto fuori dalla scuderia. La vicenda delle presunte avance del manager a una collaboratrice può avere anche riflessi sul mercato piloti e sui rapporti di forza tra le squadre. In attesa delle prossime puntate e di vedere cosa accadrà in pista da domani, l'Arabia procede nel progetto di espansione nel mondo dello sport presentando il rendering di quello che dovrebbe essere il nuovo circuito saudita della Formula 1 dal 2028 in poi. L'avveniristico impianto sorgerà a Qiddiya, l'enorme “città dello sport e del divertimento” in costruzione vicino a Riad.

