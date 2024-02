Veleni sui social, il sindaco si rivolge alla Procura 

“Sei di Bortigali se...hai un sindaco ladro”. È l’ennesimo post infamante pubblicato sui social, che sta diventando virale, nei confronti del sindaco Francesco Caggiari, che ha fatto scattare l’intervento della Procura di Oristano e sta indignando il Marghine, con tutti gli amministratori comunali. «Una brutta pagina della storia bortigalese - dice Caggiari - qualcuno, non bene identificato, scrive infamanti accuse che stanno gettando discredito sulla mia persona, sulla mia famiglia, sui miei amici, colleghi e tante persone che mi conoscono». Accuse ripetute, che hanno spinto il sindaco di Bortigali a rivolgersi alla Procura, mentre l’altro ieri è stato ricevuto dal Prefetto e di funzionari della Polizia postale. «Se si arriverà a far luce su questa brutta pagina, allora non avrò pietà di nessuno. Non essendo un buon samaritano, ma un ladro di conclamata fama, ripagherò con la stessa crudeltà gli autori degli attacchi sui social. Mi costituirò parte civile e poi vedremo le risultanze». Quanto accade a Bortigali, sta creando indignazione in tutto il Marghine. «Ovviamente siamo dalla parte di Francesco Caggiari - dice il presidente dell’Unione dei Comuni dl Marghine, Franco Scann - senza se e senza ma«. Attestati di solidarietà arrivano da tutta l’Isola. (f. o.)

