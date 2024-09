Veleni social sul vicesindaco: nel mirino perché “non è sardo” 

È cominciato tutto lunedì, quando il vicesindaco Saverio De Roma ha rappresentato la comunità di Monserrato alla processione e alla messa in onore di San Pio da Pietrelcina. Nell’occasione, facendo le veci del sindaco Tomaso Locci, ha indossato la consueta fascia tricolore.

È bastato questo per accendere la polemica sui social: in un gruppo Facebook è comparso infatti un post in cui si critica il fatto che la fascia sia stata consegnata a chi non è autoctono, con riferimento alle origini non sarde del vicesindaco, nato ad Avellino. Una scelta effettuata in contrasto, si legge nel post, alle promesse della maggioranza di presentarsi come «i pionieri dei monserratini doc».

La frase è stata poi rilanciata da uno smartphone all’altro, fino ad arrivare all’amministrazione, che ha immediatamente condannato la polemica. «Voglio innanzitutto chiarire che la fascia tricolore non è simbolo di provenienza, ma un onore e una responsabilità che si conferisce a chi è chiamato a rappresentare le istituzioni democratiche e i cittadini», ha risposto De Roma. «Ritengo che diffondere accuse basate su pregiudizi etnici o territoriali non faccia onore alla nostra comunità, la quale deve essere esempio di coesione e rispetto reciproco».

