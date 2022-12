Veleni nello stagno, barca distrutta  

«È l’ennesimo atto vile nei nostri confronti - ha commentato il presidente Antonio Loi – Mi sembra evidente che c’è qualcuno che vuole colpire i pescatori di Marceddì. A Corru S'Ittiri hanno effettuato un sopralluogo sia i carabinieri che la polizia, ci auguriamo che venga fatta chiarezza su questi episodi». Il presidente del Consorzio, che riunisce un centinaio di operatori, va avanti: «Non possiamo più andare avanti in questo modo – sbotta - L’imbarcazione era nuova, pronta per essere utilizzata per la pesca dei polpi e invece adesso è inutilizzabile».

Nella tarda serata di sabato, qualcuno ha atteso che nella zona di Corru S’Ittiri non ci fosse movimento per poter agire indisturbato e appiccare il fuoco a un’imbarcazione sulla riva dello stagno. Nonostante i tentativi di domare il rogo, la barca di proprietà del presidente di una delle cooperative è andata quasi completamente distrutta. E si tratta di un danno enorme, l’imbarcazione era nuova, finora non era mai stata utilizzata e presumibilmente mai lo sarà.

Ancora fiamme in riva allo stagno di Marceddì. E tra i pescatori del Consorzio torna la paura e cresce la preoccupazione dopo che la vigilia di Natale è stata segnata da un nuovo atto vandalico: una barca è stata data alle fiamme. Sull’episodio indagano i Carabinieri di Oristano mentre il presidente del Consorzio Antonio Loi stremato ripete «per noi non c’è mai stata una tregua. Non è possibile andare avanti in questo modo».

Il rogo

Il Consorzio

«È l’ennesimo atto vile nei nostri confronti - ha commentato il presidente Antonio Loi – Mi sembra evidente che c’è qualcuno che vuole colpire i pescatori di Marceddì. A Corru S'Ittiri hanno effettuato un sopralluogo sia i carabinieri che la polizia, ci auguriamo che venga fatta chiarezza su questi episodi». Il presidente del Consorzio, che riunisce un centinaio di operatori, va avanti: «Non possiamo più andare avanti in questo modo – sbotta - L’imbarcazione era nuova, pronta per essere utilizzata per la pesca dei polpi e invece adesso è inutilizzabile».

I raid

L’incendio di sabato sera è solo l’ultimo di una lunga serie di atti vandalici messi a segno nella peschiera. Furti, atti intimidatori fino all'incendio che l’estate scorsa ha causato danni pesantissimi alle attrezzature da pesca. «Per noi sembra non esserci mai tranquillità, in questi ultimi mesi non c'è stata mai una tregua» conclude il presidente Loi. Continuano intanto gli accertamenti e i controlli da parte di carabinieri e polizia.

