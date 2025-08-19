«Veleni nel poligono, ora le bonifiche» 

C’è posta per il Sindacato dei militari: il Comando del primo reggimento corazzato ha accolto la richiesta di acceso civico presentata dall’associazione il mese scorso, dopo che la Prefettura di Cagliari aveva vietato l’accesso di animali nell’area del poligono. Alla lettera, datata 19 agosto, è allegato un corposo allegato: sono le tabelle che riportano i rilevamenti di sostanze inquinanti nei 2.248 punti di campionamento disseminati nei 72 chilometri quadrati del poligono. I dati, fittissimi, confermano ciò che ormai è noto: in 49 punti, di cui cinque a uso esclusivo della Difesa e ben 44 relativi a terreni concessi anche per attività agropastorali, lo scorso inverno si sono superate le concentrazioni di soglia di contaminazione per sostanze come piombo, antimonio e tallio e, in un caso, arsenico.

«Esprimiamo soddisfazione per la trasparenza che sta emergendo da parte delle autorità militari», commenta il segretario del Sindacato, Luca Marco Comelli: «Al tempo stesso rileviamo che, in base a queste tabelle, l’inquinamento non era confinato alla Penisola Delta, dato che stona con l’archiviazione del procedimento giudiziario avviato in merito dalla Procura di Cagliari. Restiamo in attesa sia della decisione del Gip in merito alla proposta d’archiviazione formulata per l’altra tranche dell’inchiesta, quella per omicidio colposo plurimo: nel caso tale richiesta venisse rigettata e si andasse a dibattimento, è nostra intenzione costituirci parte civile. Ma restiamo anche in attesa delle necessarie bonifiche: il mese scorso, ricordo, abbiamo depositato in Procura una denuncia nella quale chiediamo il sequestro delle aree del Poligono in cui si sono superate le soglie di contaminazione».

