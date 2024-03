Veleni in paradiso, fascicolo in Procura 

Un disastro in paradiso, dalla galleria di Casargiu al mare di Piscinas. Bisogna seguire il corso del rio Irvi per capire quel che è accaduto nell’oasi della Costa Verde dove il fiume carico di veleni delle ex miniere ha sommerso un tratto di spiaggia trasformandolo in un enorme lago color amaranto. Gli operatori turistici del territorio temono che il danno ambientale possa compromettere la stagione ormai alle porte. Dalla Forestale una comunicazione alla Procura della Repubblica di Cagliari.

