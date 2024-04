«Veleni e pale eoliche,  ora basta: Portoscuso non è una discarica» 

Inviata

Portoscuso. «Nuovo allarme inquinamento, lavoro che scompare, discariche di veleni e ora anche concessione di spazi all’invasione eolica e fotovoltaica: è giunto il momento di finirla, meritiamo un futuro migliore fatto di bonifiche, sviluppo e turismo». È unanime il pensiero dei cittadini di Portoscuso stanchi di vedere la terra in cui sono nati alla mercé di chi, da decenni, utilizza questa zona come terra di conquista lasciando alle spalle discariche e macerie.

L’analisi

Sono tante le persone decise a non tollerare più un’invasione che non porti sviluppo: «Perché la nostra terra ha tanto da offrire alla sua gente – riflette Mauro Stocchino, commerciante la cui rivendita è a due passi dal lungomare dove stanno arrivando i primi turisti – pensiamo al mare e alle nostre meravigliose spiagge, all’antica arte della pesca del tonno e alle mille attrattive della zona sfruttabili per il turismo. In passato si è delegato all’industria il ruolo di risollevare le sorti di questa terra e le migliaia di posti di lavoro che ha creato sono indiscutibili, ma ora a noi cosa resta?». Sono anche i più giovani a non tollerare più che il loro futuro sia messo a rischio da chi considera Portoscuso terra per affari dove non contano le possibili conseguenze disastrose: «Ancora oggi non sono chiari tanti aspetti del progetto eolico a mare – dice Federico Cau che in paese guida un’attivissima consulta giovanile - Quali sono i vantaggi per il lavoro e lo sviluppo locale? La distanza di 35 chilometri dalla costa salvaguarda la pesca del tonno e la piccola pesca che rappresentano la nostra storia e le nostre radici? Per tutte queste ragioni e non avendo appreso ancora se ci siano almeno dei vantaggi per la popolazione non possiamo che essere contrari».

Il futuro

Chi ha una certa età sa bene che il turismo potrebbe essere una strada da percorrere: «Ho 67 anni e ho fatto in tempo a conoscere un paese pieno solo di turisti – ricorda Angelo Mariani, meccanico – Purtroppo nessuno ha studiato un piano “b” per quando l’industria sarebbe andata via». La confusione in questi giorni è tanta, soprattutto alla luce della polemica nata dopo la concessione, anche col voto favorevole del Comune, alla Ichnusa Wind Power di un’area al servizio dell’immenso parco eolico off-shore, il cui cavidotto emergerebbe nella spiaggia di Portovesme per poi attraversare l’intero polo industriale. «Basta ambiguità, serve chiarezza politica e istituzionale per avere prospettive di sviluppo – analizza don Antonio Mura, sacerdote che guida le parrocchie del paese – scopriamo che sono state approvate concessioni quarantennali al servizio di società desiderose di impiantare sistemi di produzione energetica senza quella visione progettuale e democratica che serve per lo sviluppo. Questo è il momento, invece, in cui occorre unire le forze e lavorare a un progetto reale che punti a dare risposte a chi sta provando a tracciare nuove vie». Il sacerdote allude a chi ha deciso di non piegarsi alla crisi, come i sessanta tra imprenditori, commercianti, titolari di strutture ricettive e b&b di Portoscuso che in questi mesi hanno deciso di unire le forze creando un centro commerciale naturale: «La svolta è possibile anche in una terra martoriata come la nostra – spiegano il presidente Alessandro Zara e il vicepresidente Stefano Deriu che anche ieri erano in riunione con i soci per la programmazione di nuove iniziative del ccn – quella dell’industria è stata una fase importante della vita del nostro territorio che nessuno rinnega, ma allo stesso tempo noi vogliamo puntare sul turismo e sulle mille potenzialità che sinora sono rimaste chiaramente inespresse. Aver trovato così tante adesioni mostra che sono tanti a non tollerare più che Portoscuso venga considerata sinonimo di inquinamento e disoccupazione, dove chiunque può arrivare a decidere del nostro futuro».

