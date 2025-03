Veleni a Piscinas, solo parole 

«La spiaggia di Piscinas avvelenata: Ministero, Regione e Comune mobilitati. Troppe promesse non mantenute». Un anno dopo la piena del rio Irvi, acqua rossa dal dilavamento dei materiali dell’ex miniera, continuano a scorrere le polemiche. «La situazione in questi 12 mesi – attacca il consigliere di minoranza, Gianni Lussu – è solo peggiorata. I guadi sono chiusi da mesi. Non era mai successo». E il sindaco, Paolo Salis, dà la colpa a Igea: «I soldi sono in mano alla Regione. Il Comune ha sollecitato più volte gli interventi. Che dire? Siamo all’anno zero».

Proprio un anno fa, il 21 marzo del 2024, una giornata primaverile aveva attirato gli ospiti a Piscinas, perla della Costa Verde alle maestose dune di sabbia, per il primo bagno della stagione che all’improvviso videro un fiume rosso sfociare in mare. «Ero lì- ricorda l’ex assessora al Turismo, Michela Dessì - quando la piena, mai vista così tanta acqua, mi spinse a immortale sul cellulare un evento spiacevole». Il video fece subito il giro del mondo. Immagini devastanti che non piacquero al primo cittadino che in Consiglio comunale minacciò denunce nei confronti dell’autrice per «danno d’immagine» invitandola a eliminarlo. «È passato un anno – ricorda Dessì – non ho ricevuto alcuna denuncia. Dai social non l’ho tolto. Lo farò solo se me lo imporrà una sentenza del Tribunale». E Salis insiste: «Ho dato l’incarico a un legale. Presto arriveranno le lettere a chi ha divulgato il video».

L’attacco

La minoranza è sul piede di guerra. Il sindaco – sbotta Agostino Pilia – invece di pensare a denunciare i cittadini, pensi al suo ruolo. Il video è stato un mezzo d’informazione. La Giunta avrebbe coperto tutto. Nell’ultimo Consiglio comunale, Salis aveva il dovere di comunicare l’esito dell’incontro con la Commissione parlamentare sulla stato delle bonifiche. Nessun cenno. L’unica soluzione è presentare un’interrogazione». Il collega Lussu, aggiunge: «È vero che si tratta di un vecchio problema, ma il dissesto dello scorso anno ha messo in evidenza il danno ambientale, di immagine ed economico. Quali sono i passi compiuti rispetto a tanti proclami? L’estate si avvicina e non c’è nulla di nuovo».

I soldi

Gli operatori turistici aspettano l’avvio dei lavori promessi. Questo volta sembra siano bloccati dalla burocrazia. Igea entro il 2024 avrebbe dovuto completare le prove di pompaggio, invece ha chiesto altri 170 giorni. I 400mila euro disponibili non bastano, ne occorrono altri 700 mila. Intanto, restano chiusi nel cassetto i 56 milioni per le bonifiche, fondi europei. Manca il progetto. Un anno di attese e di speranze, tra audizioni in Parlamento, incontri in Regione, a Cagliari in Prefettura, sopralluoghi e tanta carta stampata. L’ultimo episodio è la visita della Commissione parlamentare nei luoghi da bonificare. Si è discusso dell’inquinamento di un anno fa, quando l’apertura della valvola di scarico della diga Donegani avvelenò Piscinas. Da allora nulla di straordinariamente diverso.

