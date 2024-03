Veleni a Piscinas, nuove indagini 

Indagini in mare e sulla terra ferma per fare luce sulla piena del rio Irvi che ha trascinato a Piscinas i veleni dell’ex miniere del compendio di Ingurtosu. I tecnici dell’Arpas ieri mattina hanno eseguito i campionamenti per stabilire la qualità delle acque di balneazione e nei prossimi giorni effettueranno le analisi microbiologiche per valutare lo stato del mare e assicurare la fruibilità della spiaggia. Eventuali anomalie saranno segnalate al sindaco di Arbus. Non solo: i militari del Noe e della compagnia di Villacidro, al comando del capitano Francesco Capula, hanno eseguito un sopralluogo lungo il percorso che dal pozzo Casargiu conduce alla spiaggia per verificare l’effettiva portata della piena.

Il caso a Roma

Punta il dito contro i tempi troppo lunghi il deputato ed ex assessore regionale all’Ambiente di Arbus, Gianni Lampis: «La burocrazia ha accumulato ingiustificabili ritardi su cui non si può più tacere. In questi giorni ho interessato il ministero dell’Ambiente nella persona del sottosegretario Claudio Barbaro e il presidente della commissione Ambiente della Camera dei deputati Mauro Rotelli affinché venga istituita una cabina di regia ministeriale che consenta di fare luce sulle responsabilità dei ritardi accumulati e recuperare il tempo sinora perso. Prevista un’informativa urgente con sindaco di Arbus in commissione ambiente», dice Lampis.

Salis dal prefetto

«Quel che è successo in questi giorni – dice il sindaco di Arbus Paolo Salis – non avrebbe sollevato questo polverone trattandosi di un fiume che scorre lì da almeno 40 anni. La novità è stata la piena del corso d’acqua. L’impegno è capire da dove sia arrivata, buona parte dall’apertura della valvola della diga Donegani dalle 11 alle 14, ma il resto?». Il primo cittadino si augura che «questo disastro possa essere il punto di partenza per porre fine a una questione annosa. Proprio per questo ho chiesto un incontro col prefetto di Cagliari che ha dato la disponibilità nel più breve tempo». Salis ricorda: «Con lo scippo nel 2015 dei fondi destinati alle bonifiche di Ingurtosu e Piscinas per trasferirli a Furtei, la Regione si è impegnata per un finanziamento di 40 milioni di euro per un nuovo progetto. Nel 2022 il ministero dell’Ambiente si espresse positivamente sull’analisi di rischio. L’anno prima Igea ha ricevuto 400mila euro per un progetto sperimentale di pompaggio dell’acqua di falda al pozzo Sanna per evitare il deposito di metalli pesanti sul letto del rio Irvi. Non si è fatto nulla».

Le reazioni

Mentre la politica discute, sale la rabbia degli operatori turistici. «Eccoci ancora una volta – ricorda il titolare dell’agriturismo La Quercia, Marco Saba – con l’ennesimo danno a causa dalle mancate bonifiche. Quello che è successo in questi giorni ha destata preoccupazione tra i tanti clienti che hanno prenotato. Mi chiedono se il bagno a Piscinas si può fare». Dispiaciuta la presidente del Centro ambientale di Ingurtosu, Beatrice Soddu: «Per i turisti il posto è un incanto. Affascinati dalle bellezze naturali. Chi deve intervenga. Abbiamo aspettato troppo». Giorgio Zurru del camping Sciopadroxiu: «Un’attesa lunga mezzo secolo per ritrovarci all’anno zero». Stefano Deliperi del Gruppo d’intervento giuridico ricorda: «Nel 2016 ad Arbus, in un dibattito pubblico sull’inquinamento delle miniere, l’amministratore delegato di Igea (obbligata dalla legge alle bonifiche ambientali) Michele Caria affermava che “quel fiume che trasporta metalli pesanti continuerà a uscire inesorabilmente dal sottosuolo. La cosa da fare è impedirgli di arrivare a Piscinas”. E gli interventi?».

La nota

Intanto ieri, rsu, lavoratori e l’amministratore di Igea Michele Caria in una nota congiunta hanno replicato così: «Non è colpa di Igea se in un passato neppure tanto lontano i veri responsabili dell’inquinamento abbiano abbandonato i territori della Sardegna senza pagare per i danni fatti, se in un passato più recente alcune scelte sulle bonifiche sono ricadute sulle amministrazioni locali, arrecando, a nostro avviso, più difficoltà che reali benefici per le stesse comunità e per i lavori da eseguire. A distanza di dieci anni dall’assegnazione di quelle bonifiche, infatti, nessun progetto ha chiuso il suo iter e non certo per responsabilità dei soggetti che si sono dovute cimentare nei meandri della burocrazia».

