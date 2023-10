Veleggiata di solidarietà,  successo per l’idea Rotary 

Una giornata all'insegna della solidarietà trascorsa in mare. 14 barche a vela e un centinaio di persone hanno partecipato all'iniziativa benefica organizzata dal Rotary Club Ogliastra in collaborazione con il Circolo Nautico di Arbatax. «Grazie alla generosità degli amici che hanno aderito alla veleggiata di solidarietà è stato raggiunto un importante traguardo in termini di raccolta fondi – dice la presidente del Rotary Ogliastra Patrizia Muceli - Lo spirito sportivo e il senso di amicizia dimostrano come la collaborazione tra associazioni che operano nel territorio sia una scelta vincente». Al termine della passeggiata sono state proiettate le immagini relative alla consegna dei fondi raccolti durante la precedente edizione. (f. me.)

