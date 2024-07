Vele di Scampia, funerali con molte sedie vuote Il vescovo: crollo sociale 

NAPOLI. Le urla e i pugni sulle bare di chi non si rassegna al distacco squarciano il silenzio di un funerale all'insegna della commozione: Scampia saluta così i suoi morti, Roberto, Margherita e Patrizia, ingoiati dal crollo del ballatoio della Vela Celeste. E non c’è spazio per le polemiche, in questo giorno di dolore, benché lo sguardo non possa fare a meno di cadere sulla piazza e sui suoi vuoti. Troppe le sedie rimaste libere in uno spazio allestito per ospitare circa duemila persone e che ne vede in tutto poche centinaia, contando anche quelle in piedi ai lati della piazza, all’ombra.

«Solo colpa del caldo», diranno dal Comitato Vele di Scampia. Sulla stessa linea gli sfollati che hanno trovato riparo nei locali dell’Università: «Siamo andati in buon numero anche se non tutti - racconta una donna - perché qualcuno doveva rimanere qua al presidio, e perché il caldo ha scoraggiato mamme e bambini». In effetti l’afa in piazza è da bollino rosso, la Protezione Civile distribuisce acqua fresca già dalle 8. Ci sono le ambulanze e un gazebo per l'assistenza medica. A fine cerimonia si conteranno quattro malori, con un’anziana che si sottopone a elettrocardiogramma.

Nella sua omelia il vescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia, evoca «l'odore della morte e della paura che pervade le vie di Scampia». Pìoi aggiunge: «Chi da tempo ha subìto etichette mediatiche frettolose e generalizzanti, oggi piange le vittime di un crollo che va ben oltre le macerie, assurgendo a simbolo di un crollo sociale che deve essere arginato, in tutte le nostre periferie».

