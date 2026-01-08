Velazco confessa: ha ucciso Aurora durante la violenza 

Milano. A quanto si apprendeva ieri Emilio Gabriel Valdez Velazco, nella sua confessione in carcere a San Vittore davanti ai pm Letizia Mannella e Antonio Pansa, ha raccontato di avere strangolato Aurora Livoli durante gli abusi sessuali che le ha inflitto. L’uomo e la giovane si sono incontrati per caso sulla banchina della stazione Cimiano della metropolitana. La 19enne, secondo la versione dell’uomo, gli ha chiesto un aiuto economico per acquistare un pacchetto di sigarette. A quel punto lui - come documentato anche dalle immagini delle telecamere di sorveglianza che avevano ripreso anche l’incontro sulla banchina - l’ha portata nel cortile del condominio di via Paruta. Qui la ragazza ha subito abusi, è stata uccisa e poi abbandonata in un angolo, la mattina del 29 dicembre. Emilio Gabriel Valdez Velazco ha cercato di sostenere che non si era accorto di averla uccisa e che non voleva. La Procura in queste prossime ore inoltrerà all’ufficio gip la richiesta di custodia cautelare in carcere per Valdez (è già detenuto per un’aggressione ad un'altra 19enne, che si è salvata, la sera del 28 dicembre). I pm valuteranno in queste ore se contestare, oltre alla violenza sessuale, l’omicidio volontario aggravato o il nuovo reato, introdotto dalla recente legge entrata in vigore a dicembre, di femminicidio. Reato che punisce «chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità». Il reato è punito con l’ergastolo.

Ieri la figlia della compagna di Velazco, intervistata da “Ore 14” su Rai 2, ha detto: «Io e mia madre non ci siamo mai accorte di nulla, non sapevamo fosse ritenuto pericoloso, non rientrerà più in questa casa».

