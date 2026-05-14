Velaterapia: una barca da acquistare con la serata solidale 

Un’iniziativa solidale per raccogliere i fondi destinati all’acquisto di un’imbarcazione a vela biposto, progettata per consentire la pratica della velaterapia a persone con delle fragilità. Questa la nobile finalità dei Lions della città di Cagliari che hanno organizzato l’evento benefico tra musica e moda in programma oggi, dalle 19 al teatro Carmen Melis.

La serata, organizzata in pieno spirito lionistico per servire la comunità e creare progetti duraturi in grado di generare un impatto effettivo sulla qualità della vita delle persone più fragili, sarà presentata Alessia Simoncelli e vivrà di diversi momenti. Salirà sul palco Alessandro Pili con il suo personaggio più conosciuto, il sindaco di Scraffingiu, seguito dalla cantante Gabriella Cambarau che si esibirà in pezzi iconici come l’Ave Maria. Poi spazio alla sfilata di moda della stilista Asel Makeeva di Capoterra2000 e al Coro Sinfonia della maestra Alice Marras. Ancora moda con la sfilata delle creazioni della stilista Maria Giulia Boscolo, poi il concerto della band “Flow” che si esibirà in brani famosi tratti da film iconici e infine la terza sfilata di moda curata dalla stilista Paola Sailis.

La serata contribuirà al progetto dei Lions, con il sostegno di sponsor privati e il coinvolgimento delle istituzioni pubbliche: l’imbarcazione, personalizzata con il logo Lions e con i marchi degli eventuali sponsor ufficiali, sarà concessa in comodato d’uso gratuito alla sezione cagliaritana della Lega Navale Italiana, con l’impegno formale di custodirla e metterla a disposizione gratuitamente di persone fragili, over settanta o comunque con disabilità, garantendo così un accesso inclusivo e continuativo alla pratica della velaterapia.

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