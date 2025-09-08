Velasco: «Qualcuna dovrà riposare bene» 

MILANO. Rientro da star per la nazionale femminile di volley atterrata ieri nel primo pomeriggio a Malpensa dopo il trionfo ai campionati mondiali che hanno visto le 14 “invincibili” azzurre alzare la coppa dopo una tesissima finale con la Turchia. A guidarle dalla panchina l’allenatore più vincente della storia azzurra, quel Julio Velasco che era già stato l’artefice dei successi dell’Italia maschile negli anni Novanta: «Queste ragazze sono speciali», ha detto, «in alcuni momenti sia il Brasile sia la Turchia hanno giocato meglio, però noi non abbiamo mai mollato. Le ragazze ci hanno creduto sino alla fine e abbiamo ottenuto una vittoria storica. Un'Olimpiade, due Nations League, un Mondiale: le quattro manifestazioni importanti che abbiamo giocato le abbiamo vinte. Siamo molto orgogliosi». Velasco ha anche avuto un battibecco con i cronisti che gli chiedevano paragoni tra la nazionale femminile e quella maschile: «Ma perché mi vuole far dire cose che ha capito che non voglio dire», ha perso la pazienza il ct azzurro, con un'esclamazione «caz...» che fa seguito a quello - di tenore diverso - di Alessia Orro subito dopo la vittoria di domenica, divenuto virale sui social. E, ad ogni buon contro ha chiarito: «Non credo proprio che mi chiederanno di tornare ad allenare la nazionale maschile. Non vedo perché».

Nel dopo partita il ct aveva anche annunciato: «Credo che l’anno prossimo cinque giocatrici che sono da tanto in Nazionale debbano avere un buon riposo. Parlerò con loro di quanto ma sono anni che tirano la carretta e dobbiamo dare loro un riposo perché durino a lungo. Anche perché abbiamo giocatrici più giovani. Sono sempre impegnate, anche d’estate, Nazionale, club, nazionale, club: è dura». Tra loro potrebbe esserci anche Alessia Orro.

RIPRODUZIONE RISERVATA