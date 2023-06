Velasco campione dei professionisti 

Simone Velasco è il nuovo campione italiano in linea per la categoria Elite (i pro). Il 27enne dell’Astana Qazaqstan ha regolato allo sprint un gruppetto di sei corridori che si è giocato la maglia tricolore sul traguardo di Comano Terme, in Trentino, al termine di una prova lunga 227 km. Alle sue spalle, come nel 2022, Lorenzo Rota (Intermarché-Wanty) si è dovuto accontentare della piazza d’onore. Il bergamasco è stato autore di una gara tutta all’attacco, restando in avanscoperta per 70 km prima di essere ripreso quando mancavano 6 km alla conclusione.

Ha completato il podio Kristian Sbaragli (Alpecin-Deceuninck) davanti al sorprendente Filippo Magni (Green Project-Bardiani) e al padrone di casa Matteo Trentin (UAE-Team Emirates), che si è lamentato con Sbaragli per averlo “chiuso” nella volata. A 1’02” il gruppo regolato da Filippo Ganna (11°), con uno dei grandi favoriti, Giulio Ciccone, 15°. Oggi si chiude sullo stesso tracciato con le donne, sulla distanza di 148 km.

Titoli sardi

In Sardegna, a Cortoghiana, si disputano i campionati sardi su strada per le categorie agonistiche giovanili, nell’ambito della 13ª Giornata della Bicicletta, organizzata dalla Monteponi: alle 9.30 gli Esordienti (16° Trofeo Edilsistem, 46 km), alle 11 Allievi e Juniores (2° Trofeo LG Crea, 84 km).

