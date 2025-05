Vela, tra Todde e Solinas come un match race  

L’America’s Cup inizierà soltanto nel 2027 ma c’è già un match race più serrato dei duelli che vedremo a Napoli tra defender e sfidanti. L’ex presidente della Giunta, Christian Solinas, e l’attuale governatrice, Alessandra Todde, hanno scagliato bordate a distanza in merito alla mancata assegnazione a Cagliari del trofeo sportivo più antico del mondo (176 anni) che approderà per la prima volta in Italia grazie all’accordo tra il detentore (Emirates Team New Zealand) e il Governo italiano.

Investimenti mancati

Todde, parlando a margine del forum organizzato a Sorrento da The European House Ambrosetti a Sorrento, ha dato la propria lettura della vicenda: «Scontiamo il fatto che probabilmente in passato non abbiamo fatto i giusti investimenti per mantenere alta l'attenzione sulla Coppa America e queste sono decisioni che chiaramente non maturano in poco tempo, ma vanno costruite con la fiducia e nel tempo. So che la Camera di Commercio di Napoli e l'intero sistema campano si è mosso da anni per portare questo risultato e questo credo abbia pagato», ha detto, giustificandosi nei confronti di chi le ha ricordato che era in carica da prima della disputa della 37ª America’s Cup. Quella che, a Barcellona, ha visto New Zealand prevalere sui britannici di Ineos, in precedenza vittoriosi su Luna Rossa nella Louis Vuitton Cup, la regata tra gli sfidanti. «Nell'ultimo anno potevamo fare ben poco. Abbiamo la fortuna di ospitare Luna Rossa nel porto di Cagliari e abbiamo intenzione di fare in modo di tenerla lì il più a lungo possibile. E inoltre abbiamo l'intenzione, cosa che stiamo già facendo, di facilitare il più possibile le iniziative del mondo della vela. Ma ripeto: iniziative di questo genere vanno portate avanti con largo anticipo e questo nel nostro caso non è stato possibile», ha concluso Todde, che aveva «chiamato il sindaco (di Napoli, ndr ) Manfredi, cui sono molto legata, per complimentami e fargli gli auguri».

La replica

Solinas aveva già contrattaccato ieri con una nota durissima: «Al di là del grottesco tentativo di chiamare in causa noi, ovvero chi aveva acceso sulla Sardegna i riflettori del grande circo della vela, si pone oggi un problema di reali e concrete responsabilità, quantificabili in un danno economico, reputazionale e occupazionale di cui l’attuale Giunta regionale e anche il Comune di Cagliari, entrambi “occupati” dal cosiddetto campo largo, dovranno rendere conto, in primis ai cittadini sardi», ha scritto, rivendicando «il radicamento della base di Luna Rossa a Cagliari, la progettazione di un polo delle industrie nautiche e sulla ricerca di avanguardia nel settore delle imbarcazioni a vela, le dichiarazioni dei responsabili del team della stessa Luna Rossa circa la scelta di Cagliari, come sede di regata per la Coppa America, nel caso di una vittoria della Louis Vuitton Cup». Ma, però, come ha ricordato, a scegliere il campo di regata «sono i vincitori dell’edizione precedente, purtroppo non Luna Rossa. Vincitori che l’ex presidente confonde, indicando gli inglesi di Britannia Ineos, che hanno battuto Luna Rossa, e non New Zealand. Un detentore che «nel settembre dell’anno scorso, avrebbe dovuto essere letteralmente “assediato” dall’attuale Giunta regionale sarda, affinché scegliesse le nostre acque come campo di regata», è la sua accusa. Una sconfitta, insomma, che a suo dire è «stata attribuita dai Cinque Stelle a una Giunta, quella che era presieduta da me e che aveva conquistato la fiducia del grande mondo della vela e delle regate, stabilendo un rapporto preferenziale con Luna Rossa». E che oggi «purtroppo nulla avrebbe potuto fare se non sostituendosi nel ruolo che avrebbe dovuto svolgere l’attuale presidente Todde».

La scelta

Un botta e risposta, non privo di qualche imprecisione temporale o sportiva, che dimostra quanto la politica sappia, quando si occupa di sport, esserne lontana dai valori fondanti. Nella smania di colpire l’avversario politico, vengono trascurati dettagli che possono anche avere avuto un ruolo. Per esempio il fatto che i rapporti tra Patrizio Bertelli (Luna Rossa Prada Pirelli) e Grant Dalton (New Zealand) non siano certo stati idilliaci negli ultimi tempi e che difficilmente i detentori (che hanno pomposamente annunciato di essere andati “nella tana del leone”) avrebbero scelto la sede di Cagliari, vera e ormai storica roccaforte del team italiano. Oppure che il Governo Meloni (che metterà il grosso di una somma che quello di Wellington si è rifiutato di investire) voglia approfittare di questa occasione per riqualificare una zona (il lungomare di Bagnoli) afflitta dal degrado, affiancando l’investimento promozionale a quello a carattere sociale. Pensare che la Sardegna abbia perso una concreta occasione soltanto a causa dello scarso impegno dei propri amministratori (passati o presenti) potrebbe perfino apparire presuntuoso.

RIPRODUZIONE RISERVATA